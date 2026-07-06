Côte chalonnnaise
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 06 Juillet 2026 à 18h45
Le risque incendie étant trop important.
C'est une information qui devrait être officialisée à compter de ce mardi mais selon les informations recueillies par info-chalon.com, le rallye de la Côte Chalonnaise est bel et bien annulé. Les épreuves devant se tenir vendredi et samedi engendraient trop de risques alors que l'ensemble du département est placé en risque sévère aux feux de forêts. Ces dernieres heures, plus d'une quinzaine de départs de feu ont été relevés avec une très forte mobilisation des effectifs. On ne peut que partager la très vive inquiétude des autorités sur les risques d'incendie avec une telle épreuve mécanique.
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