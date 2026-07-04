Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…

C’est auréolée de son statut envié de lauréate de la saison 12 de la Star Academy (en 2024), que l’autrice-compositrice-interprète-musicienne Marine relativement fraîche émoulue de ses exercices de style, a foulé la scène des Nuits Bressanes ce vendredi 3 juillet. Juste après Monkey Five, et avant le très estimé Christophe Maé. Malgré son jeune âge, sa notoriété naissante a d’ores et déjà conquis nombre d’admirateurs et d’admiratrices, présents à Louhans-Châteaurenaud pour communier avec elle en quête de complicité. La chanteuse a sorti son premier album à la mi-juin 2025 (authentifié disque de platine au début de l’année 2026), estampillé « Cœur maladroit », et c’est donc tout naturellement qu’elle a redonné vie aux titres insérés en Bresse. «Fille ordinaire », « « Cœur maladroit », « Des gens bien », « Ma faute », «Rappelle-toi »…les fans ont jubilé de par cette faveur qui s’adressait à eux. En direct.

A quelques dizaines de mètres. A l’air libre. Les yeux dans les yeux si hasard favorable. Ce lien établi ne se sera jamais distendu. A la fois sensible, fragile et paradoxalement presque « briscarde », la jeune femme a fait montre d’une détermination sans faille tout au long des textes, à la signification certaine. Qu’il s’agisse de son Nord natal, d’une fille somme toute classique comme elle, de la maladie d’Alzheimer, la culpabilisation, etc. les paroles, parfois interprétées au piano, sont porteuses de sens, de nature à apporter de l’eau au moulin des assoiffés et des affamés de ce qui émane de sa personnalité artistique. Parenthèse enchantée de cet ensemble, un medley reprenant des chansons populaires de naguère qui ont fait florès (de France Gall, Véronique Sanson, Sabine Paturel…).

Michel Poiriault

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