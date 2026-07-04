Bresse
Monkey Five pour donner le bon ton aux Nuits Bressanes
Par Michel Poiriault
Publié le 04 Juillet 2026 à 18h30
Jamais chose aisée, le groupe particulièrement vitaminé Monkey Five devait endosser une lourde responsabilité ce vendredi 3 juillet : mettre sur orbite les Nuits Bressanes d’une belle façon. Ce après une coupure de deux ans qui plus est. D’autant plus qu’en officiant en première partie, les personnes du public n’ont pas encore pris possession de toutes les places imparties à chacun-e. Mais les artistes n’en ont eu cure, démontrant avec acuité lors d’un set de quarante-cinq minutes qu’il faudrait compter avec eux sur le coup, ainsi qu’à l’avenir, très proche ou plus lointain.
Yannick, Lola, Rodolphe, Nath, Charlotte et consorts auront fait preuve d’une application de chaque instant en mêlant leurs forces au profit d’une opération séduction. Des années 80 aux tubes des années 90-2000, la bonne vieille variété et ses faits saillants, a fait assaut de bons moments sortis de la boîte à souvenirs au bras de classiques du pop rock. Les chansons à succès anglo-saxonnes pour un dépaysement en bonne et due forme, toujours présentes dans un coin de la mémoire collective, ont fait bon ménage avec des titres peu ou prou franco-français. Tels que « Pour un flirt » (Michel Delpech), « Hygiaphone » (Téléphone). L’éclectisme ne s’est également pas fait prier à chaque coin de rue, avec « Sarà perché ti amo » (Ricchi E Poveri), ou les fameux «Freed from desire » de Gala, « You’re the One That I want » (John Travolta et Olivia Newton-John), pour terminer par « I Will Survive », lequel connut un regain de popularité à la faveur de la Coupe du monde de foot de 98. De la belle ouvrage qui laissait bien augurer de la suite…
Des dates en Saône-et-Loire lors de ce second semestre :
-9 juillet : Jeudi Zyc à Pierre-de-Bresse
-10 juillet : Les guinguettes, au port de Saint-Léger-sur-Dheune
- 13 juillet : le bal des pompiers à Rully
-31 juillet : place de l’église à Digoin
-15 août : Mi-Août à Bruailles
-28 août : V&B à Beaune
- 23 octobre : V&B à la Thalie (galerie marchande d’Intermarché à Chalon-sur-Saône)
- 4 décembre : Chope&Compagnie à Montceau-les-Mines
Michel Poiriault
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre