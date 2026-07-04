Monkey Five pour donner le bon ton aux Nuits Bressanes

Jamais chose aisée, le groupe particulièrement vitaminé Monkey Five devait endosser une lourde responsabilité ce vendredi 3 juillet : mettre sur orbite les Nuits Bressanes d’une belle façon. Ce après une coupure de deux ans qui plus est. D’autant plus qu’en officiant en première partie, les personnes du public n’ont pas encore pris possession de toutes les places imparties à chacun-e. Mais les artistes n’en ont eu cure, démontrant avec acuité lors d’un set de quarante-cinq minutes qu’il faudrait compter avec eux sur le coup, ainsi qu’à l’avenir, très proche ou plus lointain.

Yannick, Lola, Rodolphe, Nath, Charlotte et consorts auront fait preuve d’une application de chaque instant en mêlant leurs forces au profit d’une opération séduction. Des années 80 aux tubes des années 90-2000, la bonne vieille variété et ses faits saillants, a fait assaut de bons moments sortis de la boîte à souvenirs au bras de classiques du pop rock. Les chansons à succès anglo-saxonnes pour un dépaysement en bonne et due forme, toujours présentes dans un coin de la mémoire collective, ont fait bon ménage avec des titres peu ou prou franco-français. Tels que « Pour un flirt » (Michel Delpech), « Hygiaphone » (Téléphone). L’éclectisme ne s’est également pas fait prier à chaque coin de rue, avec « Sarà perché ti amo » (Ricchi E Poveri), ou les fameux «Freed from desire » de Gala, « You’re the One That I want » (John Travolta et Olivia Newton-John), pour terminer par « I Will Survive », lequel connut un regain de popularité à la faveur de la Coupe du monde de foot de 98. De la belle ouvrage qui laissait bien augurer de la suite…

Des dates en Saône-et-Loire lors de ce second semestre :

-9 juillet : Jeudi Zyc à Pierre-de-Bresse

-10 juillet : Les guinguettes, au port de Saint-Léger-sur-Dheune

- 13 juillet : le bal des pompiers à Rully

-31 juillet : place de l’église à Digoin

-15 août : Mi-Août à Bruailles

-28 août : V&B à Beaune

- 23 octobre : V&B à la Thalie (galerie marchande d’Intermarché à Chalon-sur-Saône)

- 4 décembre : Chope&Compagnie à Montceau-les-Mines

Michel Poiriault

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