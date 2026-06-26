ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement

Bonne nouvelle pour les usagers : l’Espace nautique rouvrira ses portes à partir du 6 juillet ! En effet,

comme nous l’avions annoncé, en raison d’une modification du calendrier opérationnel des travaux, le

démarrage effectif du chantier de rénovation de l’Espace nautique interviendra plus tardivement que prévu.

C’est pourquoi le Grand Chalon a fait le choix de rouvrir l’Espace nautique, afin de permettre aux usagers de profiter au maximum de cet équipement durant la période estivale.

Ainsi, l’ensemble des bassins et espaces seront accessibles. Afin de garantir cette réouverture dans les meilleures conditions, certains aménagements temporaires seront toutefois mis en place : le bassin de 25 mètres sera fermé les week-ends et la piscine à vagues ne fonctionnera que les après-midis.

La priorité est donnée à l’ouverture des bassins et à l’accueil du public. Dans ce contexte, les activités

encadrées (aquabike, aquabody, etc.) demeurent temporairement suspendues.

Rappel des horaires d’ouverture et des consignes :

- Jusqu’au 31 juillet, l’Espace nautique sera ouvert : Du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi et le dimanche de 10h à 19h ;

- Le port du bonnet de bain reste obligatoire pour les baigneurs ;

- Le pique-nique est possible sur les espaces verts.

L’objectif d’une ouverture en août reste maintenu. Les équipes demeurent mobilisées pour réunir les dernières conditions organisationnelles nécessaires à l’accueil du public dans les meilleures conditions.