Les 27 et 28 juin, place aux 40e Montgolfiades de Chalon-sur-Saône

Des dizaines de ballons envahiront le ciel de la Côte chalonnaise dans une ambiance de fête et de partage. Evénement associant compétitions sportives et solidarité, les Montgolfiades assurent le spectacle pour des milliers de visiteurs grâce au travail et à la passion de l’Association Montgolfiades, des bénévoles et des vignerons avec le soutien des services de la Ville. Durant ces deux jours, des baptêmes de l’air sont proposés et de nombreuses animations pour petits et grands à la prairie Saint-Nicolas.

La Ville et ses montgolfières



L’événement trouve son origine dans la volonté du Club des aéronautes de Bourgogne de construire une montgolfière aux couleurs de la Ville de Chalon-sur-Saône afin de promouvoir la ville. Au fil des décennies, les six montgolfières successives aux couleurs de Chalon-sur-Saône (puis du Grand Chalon) ont largement contribué au rayonnement du territoire. Elles ont participé à de nombreux rassemblements en France, en Europe et à l’international, avec des déplacements notamment au Canada, en Inde et aux États-Unis. Cette aventure a également connu des succès sportifs marquants, notamment avec le titre de champion de France remporté par Guy Cinquin en 1998 à bord d’une montgolfière chalonnaise.





Programme 2026



Samedi 27 juin



- 15h30 > Concert : nouveau groupe 100% Country music, le Hackberry Band. Hackberry c’est la ville fantôme au bord de la légendaire route 66 de l’ouest américain qui a inspiré le nom de ce nouveau groupe.



- À partir de 15h > balades en calèche



- 17h - Concert : le groupe Les passeurs de notes un groupe de rock énergique, inspiré des classiques comme AC/DC et Dire Straits.



ANIMATIONS & ACTIVITÉS :



- Loisirs & attractions familiales : manèges, toboggan géant, trampoline, activités ludiques.

- Animations & communication par le jeu : proposé par Diverti’Parc de Toulon-sur-Arroux avec des jeux insolites en bois.

- Gonflement d’une montgolfière au sol : le public pourra venir découvrir de près l’intérieur d’un ballon.

- Baptêmes de doudous : les « doudous » des enfants s’envoleront en mini-montgolfières.

- Restauration sur place : food truck La Brochaine, des stands de churros, glaces, crêpes et bien sûr l’incontournable buvette



Dimanche 28 juin



- 15h30 > Concert : Alpach jazz Swing Bossa Blues. Alpach’Jazz, cocktail généreux et coloré à l’énergie swing, la chaleur de la bossa nova, et la gaieté du jazz manouche.



- À partir de 15h > balades en calèche



- 17h > Concert : XY. L’histoire du groupe XY débute à Couches. Formé en 2004 par des élèves

de l’école de musique, le groupe a rapidement fait de la rue son terrain de jeu favori.



Baptême en montgolfière



Dans le cadre des Montgolfiades de Chalon-sur-Saône, du 26 au 28 juin 2026, il sera possible d’offrir un baptême en montgolfière. Vivez l’émotion du décollage groupé des montgolfières et prenez de la hauteur pour une expérience magique et inoubliable dans le ciel chalonnais.



Renseignements et inscriptions : par mail à [email protected] ou auprès de l’office de tourisme et des congrès du grand chalon au 03 85 48 37 97. ATTENTION : places limitées.



Organisation des vols



Rendez-vous des équipages chaque matin à la prairie Saint-Nicolas pour chaque vol. Les épreuves sont fixées selon la météo :



- 1er vol : envol collectif. Vendredi soir depuis la prairie Saint-Nicolas.

- 2e vol : samedi matin à 6h30 depuis la prairie Saint-Nicolas et les villages de la Côte chalonnaise.

- 3e vol : envol collectif. Samedi soir depuis la prairie Saint-Nicolas.

- 4e vol : envol collectif. Dimanche matin à 6h30 depuis la prairie Saint- Nicolas.

- 5e vol : dimanche soir depuis la prairie Saint-Nicolas



Cerfs-volants acrobatiques



Pendant ces deux jours, l’équipe « Panam’Air » vice-championne d’Europe et de France 2024, la paire « Toi Et Moi » pour le cerf-volant acrobatique, fera découvrir toutes les facettes du cerf-volant au public. Laëtitia et Christophe de « Beauducel » avec leurs cerfs-volants statiques et jardins du vent. Vous pourrez assister à des démonstrations de ballets en musique en paire et équipe, l’envol de gros cerfs-volants, un jardin du vent. Sans oublier un atelier de fabrication

pour les petits et les grands et des lâchers de bonbons.