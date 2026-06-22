Liam NRD embrase la Place de Beaune lors de la Fête de la musique à Chalon-sur-Saône

Entre platines, saxophone et énergie débordante, le jeune chalonnais a offert un moment mémorable aux nombreux noctambules venus célébrer en musique le premier jour de l'été.

Dimanche 21 juin 2026, la Fête de la musique a une nouvelle fois fait vibrer les rues de Chalon-sur-Saône. Parmi les temps forts de cette édition, le public a réservé un accueil particulièrement chaleureux à Liam NRD, qui a transformé la Place de Beaune en véritable dancefloor à ciel ouvert.

De minuit à 1 heure du matin, le DJ au saxophone a livré un set explosif mêlant hip-hop, RnB, house et électro, dans une ambiance survoltée. Devant une foule venue en nombre, l'artiste chalonnais a enchaîné les morceaux avec une aisance remarquable, ponctuant ses mixes de performances live au saxophone qui font aujourd'hui sa signature. Un cocktail musical efficace qui a immédiatement conquis les festivaliers.

Originaire de Chalon-sur-Saône, Liam NRD s'est construit un univers bien à lui en associant l'art du deejaying à la pratique du saxophone. Formé très jeune à la batterie puis au saxophone au Conservatoire du Grand Chalon, il s'est ensuite passionné pour les musiques actuelles et électroniques avant de perfectionner sa technique dans les cursus dédiés au DJing, notamment sous la houlette de Mahdi Metlaïne. Aujourd'hui, son concept «Mix & Sax» séduit un public toujours plus large et lui permet de se distinguer sur la scène régionale.

Ce dimanche soir, l'alchimie a une nouvelle fois parfaitement fonctionné. Les basses puissantes, les rythmes entraînants et les envolées au saxophone ont créé une atmosphère festive et fédératrice. Jeunes, familles, amateurs de musique électronique ou simples curieux se sont laissés porter par l'énergie communicative du DJ chalonnais.

Au fil de son set, Liam NRD a démontré toute l'étendue de son talent avec une sélection musicale maîtrisée, une présence scénique naturelle et cette capacité rare à créer un véritable lien avec son public. La Place de Beaune a ainsi vécu l'un de ces instants qui font le charme de la Fête de la musique, lorsque les artistes et les spectateurs ne font plus qu'un.

Avec une telle prestation, Liam NRD confirme qu'il fait partie des jeunes talents à suivre de près. Ambitieux, travailleur et passionné, il poursuit son parcours avec détermination, tout en restant fidèle à ses racines chalonnaises. À voir l'enthousiasme du public ce dimanche soir, une chose est certaine : son nom résonne déjà bien au-delà des frontières de la ville.

Et si cette soirée de la Fête de la musique 2026 n'était finalement qu'une nouvelle étape dans l'ascension d'un artiste promis à un bel avenir ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati