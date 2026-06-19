Plan social au sein du groupe Ebra - Quand la direction musèle les journalistes, empêchant d'évoquer le plan social en cours

Le Journal de Saône et Loire, fêtant en cette année sa 200e année d'existence, faisant de lui l'un des plus vieux quotidien régional de France, si ce n'est le plus vieux, est confronté en interne à un plan social majeur. Le groupe de presse EBRA, premier groupe de presse régionale, dont les titres vont de la frontière allemande jusqu'à Avignon, est la propriété du Crédit Mutuel, depuis plusieurs années. Si le groupe de presse affiche des résultats déficitaires d'année en année, il n'en demeure pas moins que ce déficit représente un bouchée de pain face aux 4,8 milliards d'excédents réalisés en 2025, une somme quasi identique à celle réalisée l'année précédente. Bref qu'on le dise clairement... Crédit Mutuel se porte bien et même très bien, et franchement on ne peut que s'en réjouir.

Et puis lorsqu'en 2008, le Crédit Mutuel prend le contrôle, et s'engageant dans la presse quotidienne régionale, la situation financière de la presse française, d'autant plus locale, était un secret pour personne, et encore moins pour les analystes financiers du Crédit Mutuel.

Si le Plan Social qui se concrétise a été repoussé d'année en année, on entre désormais dans le dur mais avec la ferme volonté de ne pas se laisser faire, d'autant plus face à un groupe bancaire qui s'érige régulièrement dans ses spots publicitaires comme la banque où " les décisions ne viennent pas d’un bureau lointain mais ici, localement, par des acteurs engagés dans la vie de votre région". De là, à évoquer des propos mensongers, il n'y a qu'un pas qu'on vous laisse le soin d'apprécier ou pas.

Le problème de fond pour nous, en totale solidarité avec nos collègues du Journal de Saône et Loire, et plus largement du groupe EBRA, c'est l'interdiction imposée à nos collègues de relater cette situation sociale dans leurs colonnes, un vrai paradoxe lorsque vous êtes engagé au service d'une information libre et indépendante de toute pression.

Ce lundi, Sophie Gourmelen, Présidente du Groupe Ebra, tiendra à Chalon-sur-Saône à 9H30 un CSE extraordinaire avec les représentants du personnel, afin de lever le voile sur les grandes lignes sur le plan social à venir. Un plan social dont les détails ne seront pas connus avant le 29 juin. Avec 300 à 400 départs de journalistes au sein du groupe EBRA (avec les journaux l'Alsace, le Bien Public, Le Dauphiné Libéré, Dernières Nouvelles d'Alsace, l'Est Républicain, le JSL, le Progrès, le Républicain Lorrain et Vosges Matin), c'est un vrai coup de massue annoncé à la veille des vacances. Et c'est bien là, la cerise de plus sur le gateau de la honte..

Info-chalon.com adresse à ses confrères, collègues et amis du JSL notamment, sa totale solidarité dans ce long combat qui s'ouvre.

Laurent GUILLAUMÉ