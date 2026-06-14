Sport
BASEBALL - La finale régionale organisée à Chalon le dimanche 21 juin - ANNULEE
Publié le 14 Juin 2026 à 09h28 , mise à jour le 19 Juin 2026 à 19h04
- Suspension des compétitions dans les départements placés en vigilance orange ou rouge « Canicule »
Au regard des vigilances météorologiques émises par Météo-France et afin de garantir la sécurité de l'ensemble des participants, la Fédération Française de Baseball et Softball, sur recommandation du médecin Fédéral, a décidé de reporter l'organisation de toutes les rencontres officielles prévues les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 dans les départements placés en vigilance orange ou rouge « Canicule ».
Cette décision s'applique à l'ensemble des compétitions fédérales, régionales et départementales organisées sur le territoire des départements concernés par cette vigilance.
La pratique du baseball et du softball s'effectuant majoritairement en extérieur, les conditions météorologiques annoncées présentent des risques importants pour la santé des joueuses, joueurs, arbitres, scoreurs, bénévoles, encadrants et spectateurs, notamment en matière de déshydratation, d'épuisement thermique et de coup de chaleur.
En conséquence :
• Toutes les rencontres officielles programmées dans les départements placés en vigilance orange ou rouge « Canicule » sont suspendues.
• Aucun match ne pourra débuter ou se poursuivre pendant la période de vigilance orange.
• Les clubs recevant et les structures organisatrices sont invités à suivre l'évolution de la situation météorologique et à se référer aux informations diffusées par les autorités compétentes.
• Les commissions sportives compétentes communiqueront ultérieurement les modalités de report des rencontres concernées.
Les rencontres organisées dans les départements ne faisant pas l'objet d'une vigilance orange ou rouge peuvent être maintenues sous réserve de la mise en œuvre de mesures renforcées de prévention : accès permanent à l'eau potable, pauses d'hydratation régulières, zones ombragées, surveillance attentive des participants et adaptation des horaires lorsque cela est possible.
La Fédération Française de Baseball et Softball remercie l'ensemble de ses licenciés, clubs, officiels et bénévoles pour leur compréhension et leur coopération face à cette situation exceptionnelle.
La sécurité et la santé de tous les acteurs de nos disciplines demeurent notre priorité absolue.
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