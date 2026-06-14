Les Queen Rock Vice-championnes de France de cheerleading

Bravo à nos chalonnaises ! Les Queen Rock ont réalisé un exploit ce samedi à Clermont-Ferrand à la finale du championnat de France de cheerleading.



Lors des qualifications en mars dernier, elles finissent dernières de leur catégorie. Grâce au système de rattrapage au nombre de points obtenus, elles sont finalement repêchées pour participer à la finale du championnat de France. Fort des conseils des juges, les cheerleaders ont travaillé sans relâche à l'aide de leurs coachs pour améliorer leur technique.



C'est donc ce samedi qu'elles ont présenté leur routine 2.0 devant les juges nationaux et internationaux. Les Queen Rock ont enflammé le praticable avec une routine maîtrisée, pleine de dynamisme et de sourires. Mais la concurrence était féroce, les Queen Rock affrontaient les meilleures équipes de France dans leur catégorie Junior Intermédiaire.



Au moment du palmarès, qu'elle n'a pas été la surprise des Rock cheerleaders et de leurs supporters quand le nom de leur équipe n'a pas été appelé avant la seconde place. "A la seconde place, les vice-championnes de France, les Queen Rock" a scandé Tom le speaker de la finale. Cris, pleurs, et étreintes ont suivi l'annonce du podium.



Les cheerleaders chalonnaises sont fières d'avoir porté les couleurs de la ville lors de cette finale. La présidente Isabelle DRUHOT tient à remercier la ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon pour leur soutien sans faille.