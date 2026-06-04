Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions

Que devient un professionnel de santé lorsque des contraintes médicales l'empêchent de poursuivre son activité dans les mêmes conditions ?

Face à cette question, le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a fait le choix de construire une solution innovante, humaine et durable : le dispositif REBONDIR.

Destiné aux soignants engagés dans une démarche de reclassement ou de transition professionnelle, ce dispositif leur permet de valoriser leur expertise tout en préparant une nouvelle étape de leur parcours.

Plutôt que de voir leur expérience interrompue, il a été proposé à quelques-uns de ces professionnels de participer à la conception et à l'animation de la formation au Dossier Patient Informatisé (DPI) déployé au sein de l'établissement.

Leur connaissance du terrain constitue un atout précieux pour accompagner les équipes dans cette transformation numérique.

Pendant une période de 6 à 18 mois, les participants développent de nouvelles compétences, découvrent de nouvelles missions et construisent progressivement leur projet professionnel. Cette étape constitue un véritable tremplin vers la suite de leur carrière tout en permettant à l'établissement de bénéficier pleinement de leur expérience.

L'objectif est de ne laisser aucun professionnel sans perspective. L’établissement a souhaité transformer une situation

souvent vécue comme une difficulté en une opportunité de développement professionnel et de transmission des savoirs.

Au-delà de l'accompagnement individuel, REBONDIR répond à plusieurs enjeux majeurs pour l'hôpital :

- Maintien dans l'emploi,

- Valorisation des compétences internes,

- Transmission de l'expertise soignante

- Accompagnement du changement dans le cadre du déploiement du DPI.

Cette démarche innovante a récemment été distinguée à l'occasion de SANTEXPO 2026, où le projet REBONDIR a obtenu la 3e place des Trophées de l'Impact RH, récompensant les initiatives les plus inspirantes en matière de ressources humaines dans le secteur de la santé.

Pour illustrer concrètement cette initiative, vous trouverez ci-après un film réalisé dans le cadre de sa candidature aux Trophées de l'Impact RH. Après une présentation du dispositif par Anne Hochedel, Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales, deux professionnelles de santé ayant bénéficié du programme y témoignent de leur parcours, de leur reconversion et de la manière dont REBONDIR les a aidées à envisager l'avenir différemment.

A travers ce projet, le Centre hospitalier William Morey réaffirme sa volonté d'accompagner ses professionnels tout au long de leur carrière et de développer des solutions innovantes au service de l'humain.