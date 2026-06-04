Chalon /autour de Chalon
1565 diplômés du brevet avec la mention "Très Bien" ont été récompensés par le Département
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 04 Juin 2026 à 18h44
Sur les 6426 élèves inscrits en Saône-et-Loire, 1565 d'entre eux ont obtenu la mention "Très Bien".
Très fier de ces excellents résultats, le Département a organisé une grande cérémonie au parc des expositions samedi 30 mai pour remettre des cadeaux a chacun des lauréats.
Le Département a décidé d'inviter tous les jeunes ayant la mention "Très Bien" à une cérémonie un samedi matin pour les féliciter à la hauteur de leurs exploits (comme le fait déjà certaines communes à l'occasion de la présentation des voeux du Maire notamment).
Les élèves des 51 collèges publics et des 9 collèges privés accompagnés du département ont été regroupés en 6 bassins d'activité pour être appelés tour à tour sur scène
Chacun des bassins de vie de Saône-et-Loire : Bresse-Bourguignonne, Chalonnais, Mâconnais, Montceau-Le Creusot, Digoin et Cluny-Tournus ont été appelés tour à tour sur scène. L'occasion pour les officiels du département de distribuer à chaque lauréat, un sac de sport logoté avec des signes distinctifs du département ainsi qu'un T-shirt.
L'expérimentaliste - mentaliste LOD s'est produit devant les participants à la cérémonie
Artiste magicien, mentaliste et hypnotiseur, le jeune mâconnais a fait sensation, devant ce public familial. Jouissant d'une grande notoriété sur les réseaux sociaux (plusieurs centaines de milliers de vues), Lod a réalisé 2 tours avec des diplomés volontaires au fil de cérémonie.
Après 1 heure de cérémonie, le département a offert un buffet aux participants
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