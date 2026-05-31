Saône et Loire

La Saône et Loire en vigilance jaune aux orages

Par L.G

Publié le 31 Mai 2026 à 08h36

La Saône et Loire en vigilance jaune aux orages

Toute une grand moitié Est de la France est concernée par l'épisode orageux ce dimanche.

Météo France a placé la Saône et Loire en vigilance jaune aux orages, dès ce matin. Un épisode qui concerne surtout la partie Ouest du département. Un premier épisode sensiblement inférieur à celui qui nous attend notamment pour la journée de mardi.  Deux coups orageux engendrant une baisse drastique des températures à compter de mardi, avec un -10 à -15°c en quelques jours. 