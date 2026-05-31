Chalon sur Saône
Mortiers, dangerosité sur la route, menaces et insultes à l'égard du maire - un nouveau mariage annulé à Chalon
Publié le 31 Mai 2026 à 08h54
400 invités avaient rendez-vous pour fêter le mariage, devant être prononcé par l'adjoint aux sports, Jean-Yves Mazué.
" Un nouveau mariage a créé du trouble cet après-midi, j'ai annulé sa célébration.
Nous nous attendions ce samedi à un mariage agité. En effet le marié s'est fait défavorablement connaître de notre Police municipale à de nombreuses reprises dans les années passées.
Nous n'avons donc pas été surpris lorsqu'hier soir, à son domicile, dans le quartier des Clairs Logis, nous avons dû intervenir car il faisait la noce avant la noce et qu'une centaine de véhicules bloquaient totalement sa rue. Les voitures ont été retirées sans incident et l'affaire en est provisoirement restée là. ￼
Le pire était pour aujourd'hui. En route pour l'hôtel de ville, le cortège s'est en effet rendu responsable d'un nombre incalculable d'infractions au code de la route, mettant en danger tout le monde.
Drapeaux tunisiens en tête, les voitures et les quads se sont livrés à de très nombreuses infractions, qui ont été vidéoverbalisées.
Surtout, le marié s'est montré insultant et menaçant vis-à-vis de la Police municipale et il n'a pas oublié de dire à nos policiers, qui lui demandaient de se calmer, tout le mal qu'il pensait de moi. Des propos plus graves encore ont été tenus par d'autres participants au cortège.
Des plaintes seront déposées à cet égard. ￼
La place de Beaune s'est retrouvée bloquée par les véhicules, ce qui a provoqué une juste exaspération des passants, qui n'en peuvent plus de ces comportements imbéciles.
Un tir de mortier a mis le feu à une poubelle, sachant que de dizaines de mortiers ont été repérés dans les véhicules.
C'est donc logiquement que j'ai annulé la célébration de ce jour. Le mariage sera célébré dans quelques jours, quand ces tristes individus seront calmés.
À cet égard, je mets en garde tous les fauteurs de troubles qui pourraient saisir l'occasion de la finale de la Ligue des Champions ce soir pour semer le désordre. Les effectifs de Police ont été renforcés et ils sont pleinement déterminés à faire leur travail" a précisé le maire de Chalon-sur-Saône sur les réseaux sociaux
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