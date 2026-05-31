CARNET ROSE - Bienvenue à Manoa

Manoa SAVOIE est né le 3 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Hinatea SAVOIE. La maman est militaire et la petite famille réside à Saint-Boil. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







