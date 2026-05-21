Le coup de colère du président du ROC contre la Fédération Française de Boxe

La colère gronde à la salle Armand Langlais après une décision contestée de la FFB. Plus de détails avec Info Chalon.

Le ton est grave, la colère palpable. Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), est sorti du silence ce jeudi 21 mai 2026 pour dénoncer publiquement ce qu'il considère comme une profonde injustice de la Fédération Française de Boxe (FFB) envers l'un de ses jeunes licenciés.

Dans un communiqué adressé à la Fédération et à Info Chalon, le dirigeant chalonnais exprime son «profond ras-le-bol» après la non-sélection d'Aymen Belhadj, un jeune boxeur minime du club pour les finales nationales du Critérium National de Boxe qui auront lieu au CREPS Centre-Val de Loire, à Bourges (Cher), du 22 au 24 mai 2026 pour les garçons et du 29 au 31 mai 2026 pour les filles.

Une saison sportive pourtant exemplaire

Le président du ROC rappelle d'abord l'investissement important du club tout au long de la saison. Le Ring Olympique Chalonnais a engagé près de 20 jeunes boxeurs dans les différentes compétitions régionales et interrégionales, allant même jusqu'à organiser les finales qualificatives du Critérium National.

Les résultats ont suivi :

• 12 titres de champions Bourgogne Franche-Comté chez les minimes et cadets;

• 6 garçons qualifiés sur les tableaux nationaux;

• 3 titulaires sélectionnés;

• plusieurs remplaçants retenus.

«Tous nos jeunes sont licenciés en uniforme depuis leur inscription au club et respectent les règlements imposés par la Fédération», insiste Saïd Fergani.

Le cas du jeune boxeur

La colère du président du ROC est née d'une décision fédérale concernant Aymen Belhadj, un jeune boxeur minime du club, pourtant classé numéro 1 dans sa catégorie.

À quelques jours des finales nationales prévues les 22, 23 et 24 mai pour les garçons, le jeune sportif aurait appris qu'il ne serait finalement pas convoqué.

Selon la FFB, la décision serait liée à un problème de certificat médical. Un argument que le ROC juge totalement incompréhensible.

«Ce certificat est conforme, réglementaire et validé par le médecin traitant du sportif. Comment peut-on remettre cela en cause en toute fin de saison, après des mois de compétition, de qualifications et de sacrifices ?», s'interroge Saïd.

De plus, le ROC dénonce le fait que le numéro 2 de la catégorie ait été convoqué à la place du jeune Chalonnais.

Le comité régional soutient le ROC

Dans son communiqué, Saïd Fergani affirme également que le Comité Régional de Boxe soutient la position du club et conteste lui aussi cette décision.

Malgré plusieurs réclamations officielles, le président regrette que la FFB maintienne sa position «sans réelle explication acceptable».

Pour le dirigeant chalonnais, cette situation représente «une année entière de travail, d'investissement humain, financier et sportif méprisée».

Menace de retrait de certaines compétitions fédérales

Très remonté, Saïd annonce désormais vouloir «lever le pied» sur plusieurs engagements fédéraux à venir.

Le Ring Olympique Chalonnais envisage notamment de ne plus participer au Challenge National Handiboxe Gilbert Joie, une compétition à laquelle le club prend part depuis plus de quinze ans.

Une décision lourde de sens pour le ROC, régulièrement classé parmi les trois meilleurs clubs français dans cette discipline.

«Nous avons toujours défendu les valeurs du sport, du respect et du mérite. Aujourd'hui, ces valeurs semblent avoir été oubliées par celles et ceux qui sont censés les protéger», écrit encore le président.

«Ce n'est pas une polémique gratuite»

En conclusion de son communiqué, Saïd Fergani insiste sur la portée de sa démarche.

«Ce communiqué n'est pas une polémique gratuite. C'est le cri d'alarme d'un club de terrain qui travaille sans relâche depuis des années pour les jeunes, pour la boxe et pour le sport inclusif. Mais aujourd'hui : STOP», conclut ce dernier.

Un message fort qui risque de faire réagir dans le monde de la boxe régionale et nationale, alors que les finales nationales approchent à grands pas.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati