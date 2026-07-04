Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon

Lundi 23 juin, 260 personnes ont pu venir gratuitement dans les salons du Colisée pour un check-up santé complet et totalement gratuit. En effet, le Grand Chalon a invité la population (sur inscription) à se rendre à sa 10ème édition de sa journée multi-dépistages, pour rencontrer des professionnels de santé, tous au même endroit, sans débourser un euro.

Exceptionnel ! Des médecins et des spécialistes disponibles et gratuits dans un même lieu

La journée check-up gratuit, organisée par le Grand Chalon depuis plusieurs années, fait partie des services multi-santé de la communauté d'agglomération chalonnaise. Unique en France par son ampleur, cet évènement concerne les personnes de plus de 40 ans afin de vérifier les constantes, consulter un médecins généralistes, un dermatologue, psychologue, diététiciennes, addictologues...

Le Grand Chalon programme chaque année 3 rendez-vous : 2 dans des salles des fêtes de communes autour de Chalon offrant une dimension réduite (en mai c'était à Châtenoy-le-Royal et en novembre cela sera à Sevrey) et le grand check up chalonnais qui avait lieu au Colisée en juin.

Un parcours auprès des différents professionnels de santé pour dépister les éventuels sujets à traiter

L'organisation et la fluidité de cet évènement ne permet pas de laisser la place à l'improvisation. Ainsi, les visiteurs qui souhaitent réaliser le check up gratuit se sont inscrits en amont auprès des services du Grand Chalon. Un questionnaire leur a alors été administré pour pouvoir cibler les problématiques à aborder en particulier. Une fois arrivés au Colisée, la partie administrative débute le parcours d'1h30 environ avec la CPAM qui vérifie si les informations de la personne sont à jour.

Puis le visiteur enchaînera, CRCDC (association de dépistage des cancers), une des 3 infirmières, un des 2 dermotalogues, le test IPS, la recherche d'hépatites, un des 6 médecins généralistes (ou interne), une des 3 sage-femmes.

En fin de parcours, si un des professionnels de santé trouve ou soupçonne un problème, il peut rédiger un courrier au médecin traitant de la personne ou réserver directement un rendez-vous à l'hôpital ou la clinique pour une consultation rapidement.

En effet, des créneaux sont réservés dans les établissements de santé du chalonnais spécifiquement pour cet évènement. Ainsi, aucun visiteur présentant une pathologie supposée ne repart du check-up sans un élément concret.

La présence d'un vrai village santé

Pour compléter avec de la prévention et de l'information, les partenaires et les associations de santé ont tenus des stands pour rencontrer les visiteurs et les sensibiliser aux différentes thématiques. Si certains troubles côté mental ont été détectés par le parcours avec les professionnels de santé, la consultation immédiate avec un psychologue sur place est possible également.

Les exposants présents : Coeur et santé, Adot71 (don d'organes), CHS Sevrey (santé mentale), Hépatite 71, Addictologie, CPAM, la Maison du Sport et de la Santé, France Alzeimer, la Ligue contre le cancer, Diététicienne (conseils), Association pour les diabétiques, Démonstration du massage cardiaque.

Dominique Juillot, président du Grand Chalon, très satisfait

" Le parcours de santé qui est proposé permet aux personnes de faire un bilan complet alors qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de le faire autrement. C'est top, ça permet en plus de créer des liens entre les anciens médecins et les plus jeunes ce qui favorise la transmission" explique-t-il. "Il faut ajouter que c'est un évènement qui permet à la Sécurité Sociale de réaliser des économies car les professionnels de santé permettent de détecter les soucis probable bien en amont. Chaque année cela permet d'éviter des centaines de milliers d'euros de dépenses de santé. Les consultations et les examens réalisés sont gratuits pour les visiteurs car c'est la collectivité qui paye des professionnels pour être présents mais ça vaut le coût" continue le président du Grand Chalon.

Rencontre avec Jean Friedel, ancien chef de service dermatologie de l'Hôpital présent lors du check-up gratuit du Grand Chalon

Depuis 7 ans, le docteur Friedel, ancien chef de service dermatologie de l'Hôpital William Morey, ne pratique que de la télédermatologie à destination des médecins généralistes affiliés par l'ARS, pour les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et une partie du Jura. A 3 praticiens que compose le centre de téléexpertise dermato au centre hospitalier William Morey plus de 150 dossiers sont traités chaque mois (majoritairement par le Dr Friedel).

"Il n'y a plus de spécialiste accessible dans la région" déplore-t-il. "Il faut ajouter à cet difficulté le fait que les médecins et infirmières ne font plus le dépistage primaire des problèmes dermatologiques. C'est pourquoi ces rendez-vous organisés par le Grand Chalon sont importants pour la population" explique-t-il.

"Ce qui est impressionnant, c'est que certains croyances persistent comme celle qui affirme que si l'on touche une tumeur, cela va la propager" expliquent les professionnels.

L'objectif du Grand Chalon est de multiplier cet évènements en incluant de nouveaux dépistages.

Prochaine journée dépistage gratuite du Grand Chalon :

24 novembre 2026 à Sevrey