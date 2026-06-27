Journée mondiale contre l’abandon des animaux : la SPA du Chalonnais décrypte les causes de ce fléau

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, célébrée le dernier samedi de juin à l’initiative de l’association Solidarité-Peuple-Animal, Info-chalon.com a rencontré la secrétaire de la SPA du Chalonnais.

Plus ancienne salariée du refuge de Châtenoy-le-Royal, elle a vu évoluer les pratiques, les comportements et les profils des animaux accueillis. Entre situations dramatiques, abandons évitables et pistes de solutions, elle partage son expérience de terrain.

Info-chalon.com : Les abandons suivent-ils des périodes particulières dans l’année ?

Secrétaire de la SPA : Malheureusement, les abandons de chiens et de chats ont lieu toute l’année. Beaucoup d’animaux arrivent chez nous comme étant « trouvés », alors qu’ils ont, en réalité, souvent été mis à la porte ou abandonnés dans la rue.

Au refuge Ernest L’Henry, nous accueillons notamment beaucoup de malinois et de chiens catégorisés.

En revanche, la période estivale reste un moment où les abandons augmentent nettement. Les départs en vacances existent toujours, même s’ils expliquent moins la situation qu’auparavant. Les raisons sont aujourd’hui plus nombreuses et souvent plus complexes.

Quelles sont, justement, les principales causes de ces abandons ?

Les situations sont très diverses.

Certaines sont liées à des accidents de la vie : un décès, une maladie, une entrée en EHPAD, une perte d’emploi… Dans ces circonstances, les propriétaires ne trouvent parfois aucune solution.

Mais beaucoup d’abandons pourraient être évités.

Pour les chiens, nous sommes confrontés à de nombreux achats impulsifs, réalisés sur Internet, via des petites annonces ou lors de salons du chiot. Nous avons déjà vu des personnes venir abandonner un chien acheté quelques mois plus tôt dans ce type d’événement.

Le problème est souvent le même : le chiot est craquant, mais ses futurs propriétaires sous-estiment complètement les responsabilités qu’il implique. Un chien demande du temps, de l’éducation, de la patience, des soins et une présence quotidienne. Ce n’est ni un objet ni un cadeau-surprise : c’est un compagnon pour de longues années.

Je pense notamment à un cas qui m’a particulièrement marquée. Une personne est venue abandonner un chien qu’elle avait acheté chez un éleveur alors qu’elle faisait pourtant l’objet d’une interdiction judiciaire de détenir un animal. Une fois informé, l’éleveur ne s’est pas préoccupé de la situation : il avait vendu son chien, cela lui suffisait.

Pour les chats, le principal problème reste l’absence de stérilisation. C’est un véritable fléau qui contribue à remplir des refuges déjà saturés. La stérilisation est un acte de responsabilité.

Les maires ont pourtant l’obligation* de conclure une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis, qui finance à 50 % les opérations de stérilisation, de castration et d’identification des chats errants au nom de la commune. Cette obligation existe, mais toutes les communes ne s’en saisissent pas.

Comment se déroule la prise en charge d’un animal au refuge ?

La SPA du Chalonnais assure à la fois la gestion de la fourrière et celle du refuge.

Lorsqu’un animal est trouvé, il séjourne d’abord 10 jours en fourrière. Ce délai permet de retrouver son propriétaire, à condition qu’il soit identifié par puce électronique ou tatouage, ce qui est une obligation légale.

Les personnes viennent parfois au refuge avec un animal trouvé, parfois avec leur propre compagnon, qu’elles souhaitent abandonner, en le disant… ou non.

Notre rôle n’est pas de juger. Notre priorité reste le bien-être de l’animal.

Le pire serait qu’il soit laissé sans soins, attaché dans un endroit isolé ou jeté par-dessus les grilles du refuge. Ici, nous prenons le temps de recueillir toutes les informations sur son caractère, son état de santé et ses habitudes.

Dans certains cas, la vie en refuge ne serait pas la meilleure solution. En échangeant avec les propriétaires, il arrive que nous trouvions des alternatives. Cela peut être la mise en place de dispositifs pour empêcher un chien de fuguer ou les conseils d’Olivier, président du refuge et éducateur canin.

Quand un propriétaire repart finalement avec son chien parce qu’une solution a été trouvée, c’est évidemment notre plus belle réussite. Plusieurs nous en ont remerciés.

Que conseillez-vous aux propriétaires qui cherchent une solution de garde pendant leurs vacances ?

Nous informons volontiers les propriétaires sur les différents modes de garde existants. Aujourd’hui, Internet, permet de trouver facilement une solution près de chez soi.

La SPA du Chalonnais dispose également d’une pension, totalement distincte du refuge.

Notre capacité est limitée à 10 boxes ; il est donc indispensable de réserver suffisamment tôt, notamment au printemps et pendant l’été.

Pour être accueilli, l’animal doit être identifié, vacciné et son propriétaire doit adhérer à l’association.

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Est-il besoin de le préciser… Le chien est un être sensible, intelligent et profondément attaché à son maître. Accueillir un animal, c’est prendre un engagement pour de nombreuses années. Il aura besoin de soins, bien sûr, mais surtout de temps, d’attention et d’affection.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Photos de Marjorie, photographe bénévole et salariée du refuge. D'autres ci-dessous de ces chiens "oubliés" qui attendent au refuge.

À lire ce week-end sur Info-chalon

À l'occasion de cette Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, Info-chalon poursuivra cette série de publications consacrées à la protection animale. Parmi elles, découvrez notamment la belle histoire de l'adoption de deux chats, un récit qui rappelle qu'au-delà des abandons, il existe aussi de nombreuses histoires qui finissent bien.

* À savoir

Depuis le 1er janvier 2015, les chats errants capturés doivent être stérilisés, identifiés puis relâchés sur leur lieu de capture.

Afin de limiter la prolifération féline et la surpopulation des refuges, la Fondation 30 Millions d’Amis finance le plus important programme français de stérilisation des chats errants, auquel les communes peuvent adhérer dans le cadre de leurs obligations.

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

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