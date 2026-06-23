Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours

Il fait chaud et même très chaud... mais en fait le pic de la canicule est devant nous.

On espèrait tous que ce début de semaine soit le pic de la canicule... mais il n'en est rien. Météo France annonce une hausse encore des températures jusqu'à samedi. Et peut-être que des orages éclateront au cours du week-end mais l'incertitude demeure. La seule certitude c'est bien cette hausse constante des températures, faisant de la France, l'un des territoires les plus chauds de la planète ces derniers jours.

La prudence est de mise que vous soyez à risque ou pas. Il convient de limiter à tout prix vos activités, et de priviégier vos déplacements le matin. Pensez à vous hydrater même si vous n'en ressentez pas le besoin.