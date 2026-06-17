Opinion de gauche
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
Publié le 17 Juin 2026 à 07h04
Quand l’extrême-droite fait la fête au château !
Le 4 juillet prochain, un « repas patriote » est annoncé près de Chalon, au château de La Loyère, en présence notamment de Mathieu Valet et d’Aurélien Dutremble. Ce type de rencontre s’inscrit dans une série d’événements similaires organisés par le Rassemblement national sur différents territoires, dans une logique assumée d’implantation locale et de normalisation de sa présence politique.
Derrière la forme conviviale et l’apparente simplicité du format, il s’agit d’outils de communication politique visant à installer durablement l’image d’un parti comme acteur ordinaire du paysage politique local, en estompant progressivement les marqueurs idéologiques d’extrême-droite qui le structurent.
Le choix du lieu n’est pas anodin, il participe également à une stratégie de mise en scène sociale mais elle contraste fortement avec les discours du Rassemblement national se présentant comme défenseur des classes populaires et des territoires ruraux.
La fête au château s’inscrit plutôt dans des codes sociaux et culturels éloignés de ces réalités. Après la vie de manoir à Saint-Cloud de Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, la vie de princesse de Jordan Bardella, voici la vie de château des députés RN. Tout cela confirme la fausseté du discours soit disant proche du peuple des dirigeants de ce parti.
Nous dénonçons le mensonge permanent du RN sur sa ligne économique et sociale qui n’est pas du tout favorable aux classes populaires des villes et des campagnes. Les dernières annonces de Jordan Bardella quant à son projet de réforme du système de retraite dévoilent le fond de sa pensée. Avec Bardella président vous travailleriez plus, plus longtemps et pour une retraite plus faible. Tout l’inverse de ce qu’il fait lui-même au Parlement européen… Tout l’inverse de ce que fera Mélenchon président en rétablissant la retraite à 60 ans avec 40 annuités, financée par l’égalité salariale réelle entre hommes et femmes et par les impôts et taxes sur les plus riches et les multinationales.
La France insoumise de Saône-et-Loire refuse la normalisation de l’extrême droite. Le RN veut mobiliser le peuple derrière des idées qui divisent, qui stigmatisent, qui attisent les haines. Nous appelons à la vigilance face à ces stratégies d’implantation et de dédiabolisation qui font oublier le fonds de commerce de ce parti.
En complément du banquet organisé par le Rassemblement national le 4 juillet, Chalon-sur-Saône accueillera le 17 octobre prochain un banquet du Canon français. Ces événements s'inscrivent dans le projet Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Derrière une mise en scène folklorique autour de la chanson française, du vin rouge et des bérets, ces rassemblements participent à la banalisation des idées d'extrême droite. Le 18 avril 2026, lors d'un banquet du Canon français à Caen, des saluts nazis et des propos racistes ont été rapportés, y compris pendant l'interprétation de la Marseillaise. Nous condamnons fermement ces dérives ainsi que l'appropriation de nos symboles collectifs pour alimenter un discours identitaire haineux. Nous lançons donc une pétition pour demander l'annulation de cet événement et soutiendrons toute initiative collective allant vers l’organisation d’une fête réellement populaire et inclusive.
Fanny DA COSTA, Damien SALEY et Sylvie HERODY, pour la France Insoumise en Saône-et-Loire
-
Le Ring Olympique Chalonnais distingué lors du 16ème Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie
-
Le 26 juin, Saint-Christophe-en-Bresse est à la fête
-
Au programme de Fest'Tissâge 2026 à Gigny-sur-Saône du 1er au 5 juillet
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Jour de forêt – Un monde à découvrir - Samedi 27 juin sur le mont Beuvray
-
200 élèves évacués après une alerte à la bombe au lycée René Cassin
-
Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en route vers les Championnats de France
-
Six feux de broussailles en Saône et Loire pour la seule journée de mardi
-
Une fin de saison couronnée par un gala de clôture haut en couleurs au Judo Club Chalonnais
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC