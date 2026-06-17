Saône et Loire
C'est parti pour une bonne semaine de chaleur intense... de nombreux records de température devraient tomber d'ici le 22 juin
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 17 Juin 2026 à 08h09
Le pic de chaleur est attendu pour lundi prochain avec la barre des 40°c dans le viseur de cette épisode de chaleur, au moment du solstice d'été.
C'est reparti pour une nouvelle épisode de chaleur, particulièrement chaud, au moment où le soleil est au plus haut. Le pic de chaleur est attendu pour lundi 22 juin, avec des maximales titillant la barre des 40°c sur l'ensemble du département. Pour les personnes à risque, il convient déjà d'anticiper vos déplacements et de prendre vos précautions entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. A noter que la nuit, les tempérarures resteront à 25°c.
Aucun changement notable n'est envisagé d'ici la fin du mois de juin.
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