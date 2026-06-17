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Chalon-sur-Saône : La Marine Nationale a fêté ses 400 ans au monument aux morts de Chalon-sur-Saône
Publié le 17 Juin 2026 à 09h05
Samedi 13 juin, une cérémonie exceptionnelle a fêté les 400 ans de la Marine Nationale à Chalon-sur-Saône. Pour l'occasion, plusieurs élus sont venus assister à ce moment historique qui rappelle que la ville et la marine française ont un lien étroit depuis près de quatre siècles.
Ouverture prochaine d'une préparation militaire marine à Chalon-sur-Saône
Lors de son discours pendant la cérémonie d'anniversaire de la Marine Nationale, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, a annoncé l'ouverture d'une préparation militaire pour la Marine Nationale.
"Cela permettra d'offrir aux jeunes, la possibilité de découvrir le métier de marin" explique-t-il. "Ceci est une réponse au monde tel qu'il est aujourd'hui. La mer connait de grandes turbulences alors qu'elle est au coeur de notre sécurité nationale".
"Jeunesse et territoires au large" : thème de ce 400ème anniversaire de la Marine Française
Cette annonce illustre parfaitement le thème de l'anniversaire : la jeunesse.
Les mers protègent la France et les français et sont malheureusement aujourd'hui le théâtre de nombreux conflits. Le représentant du chef d'Etat Major rassure l'assemblée présente lors de cette cérémonie en affirmant que la Marine française est prête pour le combat en cas de nécessité et qu' "elle compte sur sa jeunesse. Véritable secteur d'avenir, la mer forge les caractères et s'adapte aux nouveaux enjeux avec des technologies innovantes."
M. le sous-préfet insiste également sur le fait que la mer est un espace de souveraineté qui contribue à la fois à la prospérité économique d'un pays grâce aux échanges commerciaux, un lieu de lutte contre les trafics et milieu qui contribue à la sécurité de tous les concitoyens.
Afin de braquer les projecteurs sur les jeunes, un élève de l'école Jean Vilar de Chalon-sur-Saône s'est avancé à la tribune afin d'exposer la réalisation de leur projet "au fil de l'eau". En relation très étroite avec la Marine, le collège possède une classe défense qui est parrainée par la frégate "Aconite".
Retour sur l'histoire de la Marine Nationale et l'implication de la ville de Chalon-sur-Saône dans son essor
Le représentant de l'Etat-major de la Marine Nationale a rappelé que : "c'est en 1626 sous l'impulsion du Cardinal de Richelieu que la France se dote d'une marine, unifiée et permanente car la mer a un rôle essentiel dans la puissance nationale. Aujourd'hui, la France a une Marine fiable, crédible, présente sur toutes les mers du monde."
Gilles Platret, à son tour, rappelle que Chalon-sur-Saône est la marraine de la frégate "Aconite" depuis 1992 et que la ville possède des liens étroits avec la Marine Nationale dès la création de cette dernière. En effet, les chênes des forêts locales servaient à construire les vaisseaux du roi, Chalon était alors un port forestier. Puis, avec la révolution industrielle, la ville a été un territoire de production pour devenir en 1782 le 1er site sidérurgique de France. Le canal du Centre mettra également Chalon au service de la puissance maritime française jusqu'en 1957, dernière année de production chalonnaise pour la Marine.
La Marine est reconnaissante envers son personnel
La cérémonie de samedi a été l'occasion également de décorer 2 militaires méritants avec la médaille de bronze et de remettre un sable, symbole des responsabilités, au Maître Sabatier.
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