Le Marché de la Création a célébré sa 31ème édition sur les quais de Chalon-sur-Saône

Une journée placée sous le signe de l'art, de l'artisanat et de la solidarité. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 7 juin 2026, les quais Gambetta et des Messageries, entre le pont Saint-Laurent et le pont Jean Richard, ont accueilli la 31ème édition du Marché de la Création, un rendez-vous devenu incontournable dans le paysage culturel chalonnais.

Organisée par le Lions Club Chalon Saôcouna, cette manifestation a rassemblé plus d'une bonne cinquantaine d'exposants, amateurs et professionnels, venus partager leur passion et leur savoir-faire avec le public de 9 heures à 19 heures.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir une grande diversité de créations artisanales et artistiques. Sculpture, poterie, bijouterie, peinture, gravure, art du vitrail, artisanat textile, photographie, littérature, maroquinerie ou encore produits de beauté naturels : chacun pouvait trouver son bonheur au fil des stands installés le long des quais.

Parmi les nombreux stands présents, les visiteurs pouvaient notamment découvrir les ouvrages de l'auteur prolifique Emmanuel Mère, les créations de Couleur Vanille Grenadine, les délicates aquarelles de Pierre Patenet de Châtenoy-le-Royal, les bougies de Sidonie, élaborées à partir de cire 100 % végétale et parfumées aux essences de Grasse (Alpes-Maritimes), les bijoux de Cococlicot, les peintures et aquarelles de Pascal Desbois de Saint-Marcel, les réalisations de la vannière bourguignonne Sophie Laronze – avec une mention particulière pour ses remarquables mangeoires à oiseaux en osier –, les créations en cuir cousues main de l'Atelier du Chat, à Oslon, ou encore les œuvres présentées par l'Association Planète Vitrail. Autant de talents et de savoir-faire qui ont séduit les visiteurs tout au long de la journée.

Que l'on soit à la recherche d'un cadeau original, d'une œuvre unique ou simplement curieux de découvrir le talent des créateurs de la région, le Marché de la Création offrait une promenade riche en découvertes et en échanges. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, artistes et artisans ont partagé leur univers avec un public nombreux, profitant d'une journée propice à la flânerie.

Créé en 1994 à l'initiative de Simone-Marie Perrin, ce marché a su traverser les années tout en conservant son esprit d'origine, à savoir mettre en valeur la créativité sous toutes ses formes et favoriser la rencontre entre les créateurs et le public.

Au-delà de sa dimension culturelle et artistique, cette manifestation revêt également un caractère solidaire. Les bénéfices générés par l'événement, notamment grâce à la buvette et aux dons recueillis au cours de la journée, permettront au Lions Club Chalon Saôcouna de poursuivre ses actions locales à vocation sociale et humanitaire.

Une nouvelle fois, cette 31ème édition a démontré l'attachement du public à cet événement emblématique, qui continue de faire rayonner la création artistique et artisanale au cœur de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati