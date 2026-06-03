Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble

Lettre ouverte à Monsieur Dutremble,



Monsieur Dutremble,



Étant élu de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, dans laquelle je vis, je souhaite, par cette lettre ouverte, vous faire part à la fois de mon étonnement, de mon mécontentement, et vous interroger sur votre conscience à la suite du récent vote à l’Assemblée nationale concernant le projet de loi visant à « mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant », voté le 13 Mai dernier.

Il était notamment question que ce texte « prévoie une taxe de 0,10 % sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par les laboratoires pharmaceutiques sur les médicaments remboursés par l’Assurance maladie » (article 2) pour améliorer la recherche autour des traitements proposés aux enfants atteints de cancer, de maladies rares ou orphelines.



Particulièrement touché par le sujet des cancers pédiatriques — ma fille de 4 ans étant atteinte d’une leucémie, que l'on soigne depuis un peu plus d'un an — je suis profondément choqué que votre groupe politique ait pu s’opposer et voter contre ce projet de loi. Un dégoût absolu!

Ma surprise est d’autant plus grande que j’apprends — ne m’étant jusqu’à présent que très peu intéressé à votre personne et votre parcours — que vous (avez) exercez(é) en milieu hospitalier!

Dès lors, une question s’impose : comment allez-vous ?! Parvenez-vous encore à vous regarder dans un miroir ?! Partagez-vous pleinement la décision de votre groupe parlementaire, vous qui êtes, par votre métier, confronté quotidiennement aux maladies, aux réalités des soins et à la souffrance des patients ?! Et là, nous parlons d'enfants!



Comment ne pas soutenir cette cause essentielle qu’est la lutte contre les cancers pédiatriques !?! Vous pourrez sans doute invoquer des arguments politiques ou financiers, évoquer « une taxe de plus ». Mais s’agit-il réellement d'un problème ou d’un obstacle, lorsqu’il est question de 0,1 % du chiffre d’affaires de groupes pharmaceutiques — souvent parmi les plus profitables — opérant à l’échelle nationale ou mondiale ?

N’existe-t-il pas d’autres leviers, d’autres niches fiscales à questionner, avant de s’opposer à une mesure importance et d'urgence visant à améliorer concrètement le quotidien d’enfants gravement malades ?

Par ailleurs, cette contribution ne peut-elle pas être perçue comme un juste retour de l’investissement consenti par les Français en matière de recherche sur la santé, notamment à travers les dispositifs tels que le Crédit d'Impôt Recherche financé en grande partie par nos impôts, dont ces entreprises comptent parmi les principaux bénéficiaires ?



Heureusement que les autres groupes parlementaires ont gardé la raison et ont fait preuve de responsabilité pour avoir voté et fait adopter ce projet de loi, même si le financement de cette mesure pourra toujours être discuté, ajusté ou amélioré.



Enfin, les électeurs de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire savent désormais quel intérêt votre groupe porte aux conditions de soins et aux malades, aux enfants malades de cancer, et le moment venu, apprécieront ces positions. Ils sauront en tirer les conséquences. Je ne souhaite à personne de vivre ce que nous traversons avec ma fille. Mais dans de telles épreuves, se sentir soutenu est essentiel — et les positions politiques indélébiles prises aujourd’hui en disent long sur ce que chacun peut attendre de vous demain...



Guillaume I., Papa d’une petite fille atteinte de leucémie,