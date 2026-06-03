Cet été, Dijon vibre pour toutes les musiques : une saison musicale et festive pour toutes et tous

Concerts, festivals, arts urbains, animations de quartier, rendez-vous associatifs et événements commerçants, Chistine Martin, adjointe de Dijon en charge de la culture, du rayonnement culturel et de la valorisation du patrimoine, en présence de Dominique Martin-Gendre, adjointe de Dijon en charge du commerce, de l’artisanat et des travaux sur l’espace public, a dévoilé ce mardi 2 juin une programmation musicale ambitieuse qui fera vibrer Dijon de juin à septembre, pour tous les publics. Cette saison culturelle témoigne à la fois du dynamisme des acteurs culturels, associatifs et économiques et de l’engagement de la Ville en matière de politique culturelle et de soutien à tous ces acteurs ainsi qu’aux artistes.

Dans un contexte national marqué par une réduction des financements publics consacrés à la culture, la Ville de Dijon fait le choix de maintenir un engagement fort et durable en faveur de la création, de la diffusion artistique et de l'accès de toutes et tous à la culture.

Alors que le baromètre 2025 de l'Observatoire des politiques culturelles souligne qu'une collectivité sur deux a réduit ses moyens consacrés à la culture, la Ville de Dijon poursuit au contraire une politique culturelle volontariste et ambitieuse, convaincue que la culture constitue un investissement essentiel pour la cohésion sociale, l’émancipation individuelle, le dynamisme économique et l’attractivité du territoire.

Cet engagement se traduit concrètement par un soutien financier majeur à l'ensemble de l'écosystème culturel local. En 2025, près de 16 millions d'euros ont été consacrés par la Ville aux principales structures, événements et acteurs de la musique, auxquels s'ajoutent les investissements portés par Dijon Métropole. Au total, plus de 50 millions d'euros sont mobilisés chaque année en faveur de la culture, de la création artistique et du patrimoine.

Cette ambition s'appuie sur un réseau d'équipements et de structures d'excellence reconnus au niveau national : Opéra de Dijon, La Vapeur, Conservatoire à Rayonnement Régional, Théâtre Dijon Bourgogne, La Minoterie, Le Dancing, Ici l'Onde, Orchestre Dijon Bourgogne ou encore l'École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté. Ces labels et reconnaissances témoignent de la qualité du projet culturel porté collectivement par les acteurs du territoire.



Les résultats sont au rendez-vous. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de spectateurs, d'élèves, de musiciens amateurs ou professionnels participent à la vie culturelle dijonnaise. Des grands équipements aux festivals de quartier, des musiques classiques ou plus actuelles à la création émergente, la culture irrigue l'ensemble de la ville et s'adresse à tous les publics.

À travers la programmation estivale présentée ce mardi 2 juin 2026, Dijon réaffirme son soutien aux artistes et sa volonté d'accompagner les associations culturelles, de favoriser l'émergence de nouveaux talents et de proposer une offre culturelle à la fois dense et exigeante, accessible et populaire. Plus que jamais, la culture demeure un marqueur fort de l'identité dijonnaise et un levier majeur du vivre-ensemble.

Les temps forts de l’été musical et culturel à Dijon

Grésilles en Fête : les cultures du monde à l’honneur du 12 au 20 juin

Le quartier des Grésilles retrouvera toute son énergie festive avec une nouvelle édition de Grésilles en Fête. Le vendredi 19 juin, concerts, animations et moments de partage rythmeront la soirée avec notamment les groupes Balkan Grad à 19h30 et Bab L’Bluz à 21h.

Le lendemain, samedi 20 juin, Khadija Atlas remplacera Mustapha Oumguil pour poursuivre cette célébration ouverte et conviviale.



Une Fête de la Musique XXL, 21 juin

Le 21 juin, Dijon vivra au rythme de la Fête de la Musique avec 13 scènes réparties dans toute la ville, mobilisant associations, écoles, conservatoire et artistes locaux.

Temps fort de cette édition : le grand retour de la scène place de la Libération qui accueillera Mangoustine, Feelin’ Blues, Talon d’Or, Balle de Match et Kamienski.

Les Cours de Bar et de Flore accueilleront respectivement les musiciens du Conservatoire à Rayonnement Régional et les concerts des écoles et chorales. Électro, rap, métal, musiques actuelles ou traditionnelles : tous les styles seront représentés.

En prélude à cette grande fête populaire, La Vapeur investira le parc du château de Pouilly dès le 14 juin avec Teenage Bed, Rien à Faire et The Clementines.



Kultur’Mix : cultures urbaines et création contemporaine les 4 et 5 juillet au Jardin de l’Arquebuse

Pour sa 16e édition, Kultur’Mix mettra à l’honneur les cultures urbaines et les passerelles entre danse hip-hop et musiques électroniques.

Le samedi 4 juillet, artistes locaux et émergents se succéderont avant la venue de Kiddy Smile, figure internationale de la scène électro. Le dimanche 5 juillet sera consacré à la pratique et à l’expression artistique avec notamment l’open mic rap proposé par Owl Cypher.

Graff, slackline et nombreuses animations viendront compléter cette programmation festive et participative.



Le D’jazz au cœur de la ville et des espaces naturels

Depuis plus de trente ans, D’Jazz fait résonner le jazz dans tous les quartiers de Dijon. Après D’Jazz en Ville au printemps, le festival poursuivra son itinérance estivale avec :

- D’Jazz au Jardin, du 15 au 18 juillet au Jardin Darcy ;

- D’Jazz à la Plage, les 7, 14 et 21 août au lac Kir ;



Les afterworks musicaux au lac Kir

Organisés les 26 juin, 3, 10 et 17 juillet ainsi que le 28 août. Des rendez-vous gratuits et accessibles à tous qui font de tous styles de musique de véritables moments de partage.



Le Golden Coast Festival, les 28, 29 et 30 août au parc de la Combe à la Serpent

Le Golden Coast Festival s'impose désormais comme l'un des rendez-vous majeurs des musiques urbaines en France. Le parc de la Combe à la Serpent accueillera plusieurs milliers de festivaliers venus de toute la France pour célébrer le rap, le hip-hop et les cultures urbaines.

Après le succès des deux premières éditions, cet événement confirme la capacité de Dijon à accueillir de grands festivals nationaux et à séduire de nouveaux publics. Au-delà de sa dimension artistique, Golden Coast participe pleinement au rayonnement de Dijon et génère des retombées économiques importantes pour l'ensemble du territoire métropolitain, notamment pour l'hôtellerie, la restauration et le commerce local.



Le concert de rentrée Lalalib, le 4 septembre

Organisé cette année vendredi 4 septembre, ce rendez-vous festif et gratuit permettra au public de retrouver l'esprit convivial qui caractérise la vie culturelle dijonnaise. Artistes émergents, talents locaux et public de tous âges se retrouveront autour d'un moment de partage placé sous le signe de la musique et de la convivialité.

Ce concert de rentrée illustre la volonté de la Ville de Dijon de proposer une programmation culturelle accessible à tous, dans l'espace public, tout en valorisant la richesse de la scène musicale locale.



Une programmation associative foisonnante

Tout au long de l’été, les associations et structures culturelles partenaires enrichiront l’offre proposée aux Dijonnais et aux visiteurs.

Parmi les rendez-vous :

- Les open-air de Risk ;

- Le Maquis de Zutique Productions, lieu incontournable des soirées estivales au bord du canal ;

- Le concert exceptionnel de Whitney Johnson, Lia Kohl et Macie Stewart au Consortium le 7 juin ;

- Le concert du trio Carminati-Pouyet à l’Hôtel Vogüé le 11 juillet ;

- Les ciné-concerts de Scènes Occupations du 17 au 27 juin ;

- OffenBach ! La Belle Époque au Cellier de Clairvaux du 17 au 19 juillet ;

- Les animations musicales organisées par la MJC Bourroches aux Jardins d’Eugène dans le cadre de la Fête de la Musique.



L’été se vit aussi aux abords et sur les terrasses des commerces dijonnais

Dominique Martin-Gendre a présenté les dispositifs qui participent à l’animation du centre-ville durant la période estivale.

Les Jeudi’Jonnais, du 4 au 25 juin, et le festival Garçon la Note, en juillet et août, contribueront une nouvelle fois à faire vivre les terrasses, les places et les rues de Dijon au rythme de la musique et de la convivialité. Sans oublier le Brunch des Halles, du 21 juin au 20 septembre, chaque dimanche. Autant d’occasions de prolonger l’esprit festif et culturel qui animera Dijon tout au long de l’été.

Cette programmation illustre l'ambition portée par la Ville de Dijon : faire de la culture un bien commun accessible à toutes et à tous, soutenir la création sous toutes ses formes et faire de l'espace public un lieu de rencontres, de partages et d'émotions. À travers ces rendez-vous, Dijon confirme son statut de grande ville culturelle, attractive et ouverte sur le monde.



Dijon vibre pour toutes les musiques ! Plus d’informations et toutes les programmations à retrouver au lien suivant : https://www.dijon.fr/actualites/dijon-vibre-pour-toutes-les-musiques/

Programme Brunch des Halles 2026

Programme Garçon la Note 2026

Programme Jeudi'Jonnais 2026

Photos @Ville de Dijon