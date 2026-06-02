Chalon sur Saône
Chalon-sur-Saône : les étudiants de 1ère année de BUT Carrières Juridiques ont clos l'année par 3 évènements
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 02 Juin 2026 à 21h41
15 étudiantes et 1 étudiant, formant la promotion Rosa Parks et ayant débuté leurs études à l'IUT de Chalon-sur-Saône en septembre dernier au sein du département Carrières Juridiques, ont organisé 3 évènements (une course collective à épreuves, une conférence sur les métiers à risques et un cluedo géant) pour clore leur 1ère année d'étude
Les étudiants ont relèvé le défi de la gestion de projet évènementiel
Dans le cadre de leur formation, les étudiants de première année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Carrières Juridiques ont relevé un défi ambitieux lancé par leurs enseignants : organiser, de A à Z, trois événements distincts qui se sont concrétisés la semaine dernière après des mois de préparation.
Cette initiative s'inscrit dans leur cursus universitaire et avait pour objectif de mettre en pratique les compétences acquises depuis le début de l'année. Répartis en équipes, les étudiants ainsi que leurs enseignants ont été amenés à gérer l'ensemble des étapes nécessaires à la réussite de leurs projets : définition du projet, recherche de partenaires et sponsors, gestion des contraintes notamment relatives à la sécurité, recherche d'intervenants, gestion de budget, communication, logistique, gestion du stress à l'approche du jour J et coordination des participants.
Durant plusieurs semaines de préparation, les étudiants ont beaucoup travaillé et se sont impliqués à 100% afin d'assurer le bon déroulement des trois manifestations, qui ont rencontré un grand succès.
3 évènements très différents
Tout a débuté mardi 26 mai après-midi par une course d'orientation avec épreuves nommé "Jurixpress". 8 équipes de 7 personnes devaient réaliser 8 challenges alliant adresse, observation, agilité, mime, connaissances olfactives... le plus rapidement possible. Des indices étaient remis une fois les ateliers validés pour recomposer une phrase secrète. A l'issue d'un duel très serré lors du quizz final entre les 2 équipes sélectionnées, la "Team" de 1ère année du département Génie Industrielle et Maintenance a remporter le jeu et les lots associés, offerts par les sponsors.
Jeudi 28 mai, un groupe d'étudiantes a proposé une conférence sur les métiers à risque. 2 pompiers, 2 Jeunes Sapeurs Pompiers de la section Rives de Saône, 2 policiers municipaux de Chalon-sur-Saône et 1 greffière de centre pénitentiaire sont venus présenter leur métier et répondre aux nombreuses questions du public. Les étudiantes avaient auparavant rencontré des pompiers de Mâcon dont le film de l'interview a été diffusé dans l'amphithéâtre de l'Iut. Un moment très instructif.
Enfin jeudi après-midi une surprise attendait les participants du dernier évènement. Dès l'arrivée au 3ème étage du bâtiment GIM de l'Iut, tous les téléphones portables ont été confisqués avant le confinement dans une salle de classe. Une vidéo présentant l'enigme du cluedo géant a été diffusée sur grand écran. Des équipes de 3 ont été composées aléatoirement avant que le compte à rebours d'1h45 ne se déclenche. L'étage entier avait été réservé pour l'occasion ainsi toute une mise en scène avait été installée dans chaque pièce. Les figurantes ont tenu leur rôle et ont subi de réels interrogatoires par les participants qui souhaitaient collecter un maximum d'indices.
Pour trouver la solution du jeu il a fallu fouiller les moindres recoins, réfléchir, décrypter du morse, calculer, déduire, se tromper, écouter... Le verdict ? C'est l'équipe des 3 enseignantes qui a résolu l'énigme.
Une belle manière d'allier apprentissages, mise en application des cours, convivialité, cohésion et bonne humeur.
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