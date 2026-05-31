Un nouveau souffle pour le Place 2B

Avec plus de 25 ans de métier, Steve Gelin ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du Place 2B. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis le vendredi 29 mai 2026, le bar-brasserie Place 2B a rouvert ses portes avec un nouveau visage et surtout une nouvelle énergie. Contrairement à ce que nous , l'établissement avait simplement fermé pour une période de restructuration. Aujourd'hui, il entame une nouvelle aventure sous la direction de Steve Gelin.

À 43 ans, ce natif de Langres (Haute-Marne), titulaire d'un CAP Service Restauration, possède une solide expérience du métier. Installé à Chalon-sur-Saône depuis 2003, il a exercé dans plusieurs établissements bien connus des Chalonnais, notamment La Cathédrale, le 19 Café, L'Esplanade, le Café du Palais, le BHV ou encore la KT.

Avec plus de 25 années passées derrière un comptoir ou en salle, Steve ne cache pas sa passion : «Personnellement, j'ai toujours fait ça. J'ai le métier chevillé au corps».

Dès son arrivée, d'importants travaux ont été entrepris. Un gros nettoyage a été réalisé et la rembarde extérieure a été sécurisée afin d'accueillir la clientèle dans les meilleures conditions.

Mais le nouveau gérant ne compte pas s'arrêter là. Son ambition est claire : «On va relancer la cuisine». Une bonne nouvelle pour les habitués qui retrouveront progressivement une offre de restauration.

Le Place 2B est désormais ouvert tous les jours à partir de 7 heures, avec une fermeture le lundi après-midi, à 15 heures. Le dimanche, les horaires sont adaptés de 9 heures à 15 heures.

Si aucun événement n'est programmé dans l'immédiat, les projets ne manquent pas. Le nouveau gérant envisage notamment d'organiser des animations à l'occasion de la Fête de la Musique. Il souhaite également relancer les happy hours ainsi que les planches apéritives qui ont toujours rencontré leur public.

L'établissement entend aussi faire la part belle à la musique avec la mise en place d'apéro-jazz. Le nouveau gérant souhaite pour cela se rapprocher des jeunes musiciens du Conservatoire du Grand Chalon. Des soirées thématiques devraient également voir le jour dans les prochains mois.

Pour mener à bien ce nouveau défi, Steve peut compter sur une collaboratrice de choix : Brigitte Fèvre. Bien connue dans le paysage des cafés chalonnais, elle affiche plus de quarante ans de métier. Arrivée à Chalon-sur-Saône en 1988, elle a notamment travaillé plus de dix ans au Neptune avant de passer vingt-six années au Café du Palais.

Les deux professionnels se connaissent bien puisqu'ils ont déjà été collègues au Palais. Lorsque Steve lui a proposé de rejoindre l'aventure, sa décision a été immédiate. «Quand Steve m'a proposé de travailler avec lui, je n'ai pas hésité une minute à saisir cette opportunité de me lancer dans cette nouvelle aventure», nous explique Brigitte.

Cette dernière apprécie particulièrement le Place 2B qu'elle décrit comme «un établissement à taille humaine», un lieu convivial où l'accueil et la proximité avec les clients restent des valeurs essentielles.

Avec son expérience, son enthousiasme et une équipe soudée, Steve Gelin souhaite redonner toute sa place à cette adresse du centre-ville. Une renaissance qui mérite assurément le soutien des Chalonnais, heureux de retrouver un établissement animé par des professionnels passionnés et profondément attachés à leur métier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati