La convivialité au rendez-vous de la Fête des voisins de Saint-Gobain

Les habitants du quartier ont partagé un agréable moment de rencontre et de bonne humeur. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 29 mai 2026, le terrain de pétanque de Saint-Gobain, situé à proximité de la rue Monge, a accueilli la traditionnelle Fête des voisins organisée par le Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, habitants et bénévoles se sont retrouvés pour partager un agréable moment de rencontre et d'échange.

«Que de beaux sourires et de bons moments !», s'est réjouie Maryline Nutte, présidente du comité, soulignant la réussite de cette soirée placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble.

Une soirée réussie qui a renforcé les liens de voisinage et laissé à chacun le souvenir de beaux sourires et d'instants chaleureux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati