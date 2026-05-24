FOOTBALL - L'AS Mellecey-Mercurey exhulte et s'offre une nouvelle montée... La saison prochaine ce sera la R2

Un alignement de planète parfait et un coaching toujours autant magique sous l'impulsion du coach Anthony Morlot. Une fusion entre joueurs et encadrement au coeur de cette réussite. Ce dimanche, l'ASMM s'est offert un 3-0 avec les buts de Téo Picard puis deux buts d'Axel Gautheron. Parallèlement, Le Creusot, candidat à la montée, et sérieux concurrent face à l'ASMM sur le jeu de la montée, s'est incliné face aux voisins de Montceau-les-Mines. Une défaite ouvrant de facto la voie royale à l'ASMM pour évoluer la saison prochaine en R2... Une 3e montée en trois saisons... un résultat quasi historique pour le club de la Côte Chalonnaise.

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L.G