Chalon sur Saône
Comme chaque mardi.. il a fallu jouer des coudes pour se stationner à l'hôpital de Chalon
Par L.G
Publié le 19 Mai 2026 à 17h27
Si vous êtes passé par le parking de l'hôpital de Chalon, ce mardi, vous avez sans doute grogner face au stationnement.
Une problématique visiblement récurrente chaque mardi, pour des raisons d'organisation interne, de consultations et autres, le mardi c'est la journée noire en terme de stationnement. Chaque mètre carré ou morceau de trottoir servent de stationnement, faute de places suffisantes. Et pour celles et ceux s'interrogeant sur la mise à disposition du parking secondaire ... il est exclusivement réservé au personnel de la Croix-Rouge et du site Marguerite Boucicaut.
Une précision utile alors que nombre de visiteurs grognent chaque mardi, accusant l'hôpital de ne pas ouvrir le parking secondaire. Et pour cause, l'hôpital de Chalon n'ayant pas la main dessus ! Ceci explique cela ! Allez demain, ça ira mieux.
L.G
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