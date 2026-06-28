Ouroux-sur-Saône : 40 professionnels à la soirée prévention de Groupama chez "The Caviste"

Jeudi 25 juin, la branche professionnelle de la Caisse Locale Groupama, en collaboration avec la CAPEB et l'OPPBTP, a proposé une soirée prévention et sécurité au travail pour les artisans, commerçants et professions libérales. Une quarantaine de participants se sont retrouvés chez "The Caviste" dans la zone du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Les responsable de la Caisse Locale Groupama section "professionnels" a souhaité proposer un évènement gratuit, instructif et convivial pour les artisans et commerçants locaux ainsi que les professions libérales. En tant qu'assureur, la partie prévention est une mission importante car cela permet d'éviter des dommages aux sociétaires.

Mieux vaut prévenir que guérir

En collaboration avec la CAPEB 71 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), Laurent VARLEZ, chargé de relations entreprises, a ouvert cette soirée par la présentation de son organisation et le rôle de cette dernière.

Pour ces "petits patrons", les obligations qui leur incombent sont nombreux et peuvent avoir des conséquences autant sur leur vie professionnelle que sur leur vie personnelle, c'est pourquoi Groupama et ses intervenants ont souhaité faire une présentation réglementation et un rappel des obligations du chef d'entreprise avec notamment le Document Unique (obligatoire) et les Equipements de Protection individuels.

Sophie Sok a également présenté de l'OPPBTP (Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics) dont le site comprend des guides, des fiches pratiques pour faciliter les chantiers des entreprises du BTP.

Enfin les organisateurs se sont présentés : les élus de la Caisse Locale avec notamment Mme Chaumont, présidente et les employés Groupama chargées des professionnels.

Le tout dans une ambiance chaude et conviviale

Les participants ont par la suite été invités à partager le verre de l'amitié ainsi qu'un buffet sur le thème de la Guadeloupe (jus de fruits, eau aromatisées, accras etc).

Maud Blanchot, conseillère en assurance pour les professionnels, prévoit de proposer l'an prochain une soirée autour des gestes qui sauvent.