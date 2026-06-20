Football Club Chalon
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 20 Juin 2026 à 21h07
Le reportage photos d'info-chalon.com
Démarrée très tôt le matin, vers 7 h 30, nous confiait un arbitre, la journée s’est donc terminée ce samedi dans les salons d’honneur du Colisée, théâtre habituel des basketteurs de l’Elan Chalon.
Avec 400 convives, la fête était belle. Damien Perrusson, président du FCC, se frottait les mains avec un léger bémol toutefois. « C’est dommage, il faisait trop chaud et cela a certainement dissuadé des spectateurs cet après-midi. Mais, là, avec 400 repas servis, c’est une énorme satisfaction ».
Cette soirée, qui soulignait la fin de la célébration des 100 du club chalonnais, était sous le sceau de la présence de nombreux élus du département. Sébastien Martin, ministre délégué charge de l’industrie, Dominique Juillot, président du Grand Chalon et ex-président de l’Elan Chalon, ainsi que certains des adjoints de Gilles Platret, maire de Chalon, comme Clotilde Allègre, Jean-Yves Mazué et Jean-Vianney Guigue, ainsi que le conseiller communautaire chargé des équipements sportifs, Christophe Hannecart.
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