De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit

Paris, place Saint-Michel, la librairie Gibert Jeune, institution du Quartier latin, a fermé ses portes en 2021. Un restaurant de burgers s’apprête désormais à lui succéder.

Certaines fermetures dépassent la simple disparition d’un commerce.

Apprendre que l’ancienne librairie Gibert Jeune va devenir un restaurant de burgers laisse un goût étrange. On pense à ces générations d’étudiants qui, depuis des dizaines d’années, ont fréquenté ce haut lieu du livre d’occasion à deux pas de la Sorbonne ; à ces lecteurs, ces flâneurs, venus y chercher un ouvrage ou une découverte.

C’est comme si la nourriture changeait de destination : l’esprit cède la place au ventre.

Les mots de Renaud (Germaine) viennent alors à l’esprit : « Sur la place Saint-Michel, où elle traînait parfois, on parle encore d’elle, des sanglots dans la voix. »

Aujourd’hui, c’est peut-être de cette librairie que l’on parlera ainsi. Demain, là où s’empilaient les classiques, les essais et les livres d’occasion patinés par les ans, s’aligneront burgers et menus à emporter. Un symbole de plus d’une ville qui change, et pas forcément dans le bon sens.

N. DUNAND

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