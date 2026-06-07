Mercurey
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 07 Juin 2026 à 09h09
Une quarantaine de conscrits de Paul à Robert, de 0 à 90 ans ont répondu présents ce samedi.
Après une messe traditionnelle en l'église de Mercurey, le cortège a parcouru la commune sous bonne escorte, avant de rejoindre le caveau de la Chapelle pour partager un premier verre de l'amitié. Près d'une centaine de personnes ont rejoint la salle des fêtes communale, célébrant les classes en 6 de la commune, avec un repas concocté par le Salon de Grégoire à Givry. De Paul, né le 1er janvier de cette année à Robert et Germaine âgés de 90 ans, sans oublier de rendre visite à Jean Maréchal âgé de 100 ans, mais aussi à Paul de Launay ou à Michel Bernard alias Chouchou, toutes les classes d'âge de la commune ont participé à ce moment festif jusqu'au petit matin.
Laurent GUILLAUMÉ
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