Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône

Une nouvelle enseigne tendance est venue enrichir l'offre commerciale du Centre Commercial La Thalie : la marque espagnole de bijoux Miramira.



Connue pour ses collections dans l'air du temps et ses prix accessibles, Miramira séduit une clientèle à la recherche de bijoux modernes, élégants et faciles à porter au quotidien.

Dans cette nouvelle boutique chalonnaise, les clientes peuvent découvrir un large choix de créations allant des bagues aux colliers, en passant par les bracelets, boucles d'oreilles, earcuffs et chaînes de cheville.



« Chaque bijou est pensé pour révéler la personnalité de celle qui le porte et lui permettre d'affirmer son style », souligne la gérante Julie Dieusaert Piegay, qui mise sur des collections régulièrement renouvelées au gré des tendances de la mode.

L'un des atouts majeurs de la marque réside également dans la qualité de ses produits. Tous les bijoux sont fabriqués en acier inoxydable doré ou argenté, un matériau apprécié pour sa résistance et sa durabilité. Les créations sont proposées à des prix compris entre 12,99 € et 49,99 €, permettant de s'offrir des pièces tendance sans se ruiner.



Soucieuse de satisfaire sa clientèle, Miramira accompagne par ailleurs l'ensemble de ses bijoux d'une garantie d'un an, preuve de la confiance qu'elle accorde à ses collections.



Avec cette ouverture à Chalon-sur-Saône, le Centre Commercial La Thalie accueille une enseigne qui a déjà conquis des milliers de passionnées de mode à travers l'Europe. Entre élégance espagnole, esprit fashion et collections inspirées des dernières tendances, Miramira entend bien devenir une nouvelle adresse incontournable pour les amateurs de bijoux dans le Chalonnais.

Informations pratiques :



Miramira – Centre Commercial La Thalie, Chalon-sur-Saône

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h non-stop



Collections de bijoux en acier inoxydable doré ou argenté

Prix de 12,99 € à 49,99 €











