H2O PISCINES CONCEPT ouvre sa nouvelle agence à Fragnes-La Loyère et lance BLEU POOL, la piscine sans contraintes

Après trois années de croissance et de projets aboutis, H2O PISCINES CONCEPT franchit une nouvelle étape majeure avec l’ouverture de sa toute nouvelle agence à Fragnes-La Loyère. Une implantation stratégique qui s’accompagne d’une annonce forte : le lancement de BLEU POOL, une société entièrement dédiée à l’entretien des piscines, avec une promesse simple et assumée – vous profitez, ils s’occupent de tout.

Depuis sa création, H2O PISCINES CONCEPT s’est imposé comme un acteur de référence dans la construction, la rénovation et l’entretien de piscines, en plaçant l’exigence, le détail et la qualité des matériaux au cœur de chaque projet. Du premier croquis à la mise en eau, l’entreprise accompagne ses clients avec une vision globale et durable de la piscine.

La rénovation piscine, véritable spécialité de H2O PISCINES CONCEPT

Au fil des années, l’entreprise a développé un véritable savoir-faire dans la rénovation de piscines, devenue aujourd’hui l’une de ses spécialités reconnues. Moderniser un bassin, améliorer le confort de baignade, optimiser l’esthétique ou remettre une piscine au goût du jour : chaque projet est étudié avec précision afin d’apporter une solution durable et parfaitement adaptée aux attentes des clients.

H2O PISCINES CONCEPT réalise notamment :

le rehaussement de fond de piscine ,

, la création d’escaliers sur mesure ,

, le remplacement de liner ,

, la modernisation des équipements techniques,

ainsi que la rénovation complète des bassins et plages de piscine.

Toujours soucieuse du détail, l’entreprise sélectionne avec exigence les matériaux et équipements afin de garantir des réalisations à la fois élégantes, fiables et durables.

Une agence pensée comme un véritable lieu d’inspiration

Avec l’ouverture de ce nouvel espace à Fragnes-La Loyère, H2O PISCINES CONCEPT ne se contente pas d’un simple point de vente. Cette nouvelle agence a été imaginée comme un véritable lieu d’inspiration et de conseils, où les clients peuvent découvrir les solutions techniques, les matériaux, les équipements et les tendances qui feront leur future piscine.

Le lieu proposera également une sélection d’accessoires choisis avec soin et goût, pour les petits comme pour les grands : gilets de baignade pour les enfants, gonflables design et équipements ludiques, alliant sécurité, esthétisme et plaisir sans oublier toute la gamme de traitements piscine. Une offre pensée pour accompagner chaque moment de vie autour de la piscine, en famille ou entre amis.

BLEU POOL : la fin des contraintes, le début du plaisir

Grande nouveauté de cette année : la création de BLEU POOL, une société indépendante dédiée exclusivement à l’entretien des piscines. Une réponse claire à une problématique bien connue des propriétaires : le manque de temps, les traitements complexes, les algues, et l’eau qui vire au vert.

Le message est sans détour :

"BLEU POOL s’occupe de tout, vous profitez de votre piscine."

Grâce à des contrats d’entretien sur mesure, les équipes BLEU POOL interviennent chaque semaine pour :

nettoyer le bassin,

analyser l’eau,

ajuster et traiter précisément les paramètres,

effectuer le lavage des filtres et assurer la maintenance des appareils.

Résultat : une eau saine, claire et maîtrisée tout au long de la saison, sans stress ni mauvaises surprises.

Des contrats adaptés à chaque besoin

Parce que chaque piscine et chaque usage sont différents, BLEU POOL propose des contrats flexibles, pensés pour s’adapter aux attentes des particuliers comme des professionnels. L’objectif est simple : garantir une tranquillité totale et une piscine toujours prête à être utilisée.

Une vision globale de la piscine

De la conception à la rénovation, du choix des matériaux à l’entretien régulier, H2O PISCINES CONCEPT et BLEU POOL partagent une même philosophie : offrir des piscines durables, esthétiques et faciles à vivre.

Avec cette double ouverture – une nouvelle agence innovante et un service d’entretien clé en main – les 2 associés confirment leur ambition : réinventer l’expérience piscine et replacer le plaisir au centre de chaque projet.

H2O PISCINE CONCEPT

1 route de Demigny – Fragnes-La Loyère (71530)

Tél. : 03 85 41 06 55

Publirédactionnel Serge DUNAND





