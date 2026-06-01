Un hommage à la Résistance placé sous le signe de la transmission à Chalon-sur-Saône

Une formidable occasion de transmettre aux jeunes générations les valeurs portées par la Résistance. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, à l'occasion du 83ème anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin le 27 mai 1943, et du 82ème anniversaire de l'adoption du Programme national de la Résistance, une cérémonie commémorative s'est tenue à l'école Jean Moulin de Chalon-sur-Saône.

De nombreuses personnalités civiles et militaires avaient répondu à l'invitation. Parmi elles figuraient Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Francine Chopard, la conseillère régionale représentant Jérôme Durain, président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, ainsi que Françoise Vaillant, conseillère départementale représentant André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Les porte-drapeaux, dont la présence contribuait à la solennité de la cérémonie, étaient coordonnés par Bruno Camuzat, président de l'Union nationale des parachutistes (UNP), section 712 Guy de Combaud-Roquebrune.

La cérémonie a débuté par l'accueil des autorités avant de laisser une large place aux jeunes générations et à la musique. Une délégation des élèves des classes voix de l'école Jean Moulin, accompagnée de membres de la chorale de la Maison des Séniors, a interprété «Le Chant des Partisans», hymne emblématique de la Résistance. La chorale a ensuite proposé une émouvante version de «Bella Ciao», tandis que les élèves ont présenté «Liberté», une chanson de leur composition, puis «Oh Freedom». L'ensemble des participants s'est ensuite uni pour reprendre «Le Chant des Marais», symbole de mémoire et de résistance face à l'oppression.

Les prises de parole ont été ouvertes par Daniel Deriot, le président du Comité local de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) de Chalon-sur-Saône, avant l'intervention du maire.

Olivier Tainturier a ensuite donné lecture du message d'Alice Rufo, la ministre déléguée auprès de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Dans ce texte, la ministre a rappelé que le Conseil national de la Résistance avait permis «d'unir des femmes et des hommes venus d'horizons différents autour d'une même ambition : rendre à la France sa liberté et sa souveraineté». Elle a également souligné que l'héritage du Programme du CNR demeure «un socle de valeurs fondé sur la solidarité, la justice sociale et la démocratie», invitant chacun à faire vivre cet héritage face aux défis contemporains.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers la plaque Jean Moulin où les élèves de l'école, les associations patriotiques ainsi que les autorités civiles et militaires ont procédé au dépôt des gerbes commémoratives. Après la Sonnerie aux Morts et une minute de silence observée dans le recueillement, la cérémonie s'est achevée par l'interprétation de l'hymne national par les élèves et la chorale de la Maison des Séniors, suivie du salut aux porte-drapeaux et des honneurs rendus aux autorités.

Cette cérémonie revêtait également un caractère particulier puisqu'il s'agissait de la dernière participation publique d'Olivier Tainturier en tant que sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône avant la prise de fonctions, ce lundi 1er juin 2026, de son successeur, Philippe Deschamps, précédemment sous-préfet de Thionville (Moselle).

Quelques instants avant la clôture officielle de la commémoration et le traditionnel verre de l'amitié, Nathalie Vernay a pris la parole. La sœur du regretté Nicolas Vernay, président de l'ANACR décédé brutalement le 26 janvier 2026, a rendu un hommage particulièrement émouvant à celui qui avait consacré une grande partie de son engagement à faire vivre la mémoire de la Résistance et à transmettre ses valeurs aux jeunes générations.

À travers la forte implication des élèves de l'école Jean Moulin et la participation de nombreux citoyens, cette cérémonie a une nouvelle fois démontré que le souvenir de la Résistance demeure un héritage vivant, porté par le devoir de mémoire et la transmission des valeurs de liberté, de solidarité et d'engagement.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati