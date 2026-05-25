Une pluie de titres de Champions de France pour le Givry Starlett Club

En ce week-end de Pentecôte, les Championnats de France avaient lieu à Amiens... et le Givry Starlett Club revient à Givry avec une pluie de titres.

La mainmise du Givry Starlett Club sur la discipline à l'échelle internationale est quasiment sans contestation possible tant les équipes multiplient les collections de titres. Ce week-end, à Amiens, c'est encore avec des valises bien remplies que les équipes rentrent sur le Chalonnais. Petite Pompons Minime Championne de France, Grande Pompons Minime Championne de France, Petite Pompons Junior Championne de France, Grande Pompons Senior Championne de France ... et la Danse Twirl Senior B décroche le titre de Vice-Championne de France. Quel club français peut afficher un tel palmarès ?

Bravo à toutes les équipes pour ce week-end !

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