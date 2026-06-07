Chalon-sur-Saône : le nouveau sous-préfet Philippe Deschamps a officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie très ensoleillée

Lundi 1er juin, Philippe Deschamps a officiellement repris les fonctions d’Olivier Tainturier en tant que sous-préfet de Chalon-sur-Saône.

M. Deschamps a quitté Paris il y a 3 ans pour la sous-préfecture de Thionville en Moselle.

Ce lundi, c'est devant le monument aux morts sur les quais de Chalon-sur-Saône qu'il célèbre son arrivée en tant que nouveau sous-préfet de la ville, sous un soleil radieux.

Entouré des officiels locaux (le maire M. Gille Platret, le député de la 3ème circonscription Aurélien Dutremble, la sénatrice Marie Mercier et le commandant de la base pétrolière interarmée le colonel Nicolas Weimer), M. Deschamps a déposé une gerbe au pied du monument commémoratif avant de saluer la haie de porte-drapeaux, les vétérans ainsi que les responsables des forces de l'ordre de la cité (police municipale, gendarmerie, police) sans oublier le commandant Alexandre Monin, chef de compagnie et chef du centre du SDIS (pompiers) de Chalon-sur-Saône.

Tout ce cérémonial a aiguisé la curiosité de nombreux promeneurs qui déambulaient le long des quais et qui ont stationné à l'ombre des arbres pour suivre l'évènement à distance.

Tous les participants ont ensuite été invités à une réception à la sous-préfecture.