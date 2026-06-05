Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon

Quels sons, quels tremblements... toute l'agglomération a entendu les entraînements du Rafale au-dessus de Champforgeuil.

Ce samedi, en fin d'après-midi, l'association un Avion, un Enfant, Un Rêve bénéficiera d'un traitement de faveur inédit. Benoit Leduc dont la passion pour l'aviation est de notoriété publique, bien au-delà de nos frontières chalonnaises, aura décroché la participation du Rafale Solo Display pour l'édition 2026 du rassemblement de l'association. Arboré des couleurs tricolores, l'avion s'est fait entendre à plusieurs reprises, au point que même à Chalon, de nombreuses personnes s'intérrogeaient sur ce bruit assourdissant.

Merci à Jean-Marc Lequime pour ce superbe cliché pris ce vendredi.