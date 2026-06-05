CÔTE D'OR
A Aubigny-la-Ronce, Marcelle et Guy vous ouvrent la porte pour la visite du jardin du presbytère
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 05 Juin 2026 à 18h03
Un coin particulièrement paradisiaque et tellement apaisant que ce jardin porté par Marcelle et Guy. Une création qui mérite le détour du côté d'Aubigny-la-Ronce aux portes de la Saône et Loire.
La propriété acquise en 2003, en pleine canicule pour le coupe de Dijonnais, a été totalement transformée, par Marcelle et Guy. Et quelle transformation ! Si l'ancien presbytère d'Aubigny-la-Ronce possèdait une mare naturelle, c'est bien la seule chose sur laquelle le couple s'est appuyé pour accompagner la reprise en mains dans ce lieu où règnent en maîtres calme et volupté.
Totalement retracé et réimaginé par le couple propriétaires des lieux, le "petit jardin de curé" comme ils aiment à l'appeler affectueusement trouve ici toute sa place, comme si il avait toujours été là. Marcelle n'hésite pas à associer dans cet ilôt de verdure des touches de métal et de verre, en répartissant de manière très subtile un certain nombre d'objets en verre ou en céramique. Un alliage donnant au jardin d'Aubigny-la-Ronce, cette touche de poésie qui fait mouche pour les visiteurs-passionnés que nous sommes.
Ici, vivaces, iris en tout genre, pivoines (et quelles pivoines !), rosiers et plantes aromatiques trouvent un équilibre tout en finesse, dont la sérénité est clairement le qualificatif nous venant à l'esprit. Aux plantes, s'associent l'eau et les pierres, avec la présence d'une mare donnant au jardin cet aspect très complet et envoûtant.. Et puis, si le ciel le permet, depuis Aubigny-la-Ronce, c'est une vue magique sur le Morvan qui s'offre à vous.
Un vrai coup de coeur pour nous... Attention, le jardin n'est pas accolé à l'église communale.
Un concert des Jazzpots est prévu le dimanche après-midi.
Le jardin sera ouvert les samedi 6 et dimanche 7 juin de 10 h à 18 h, en présence de Marcelle et Guy pour vous guider avec deux visites à 15 et 17H
Encore merci à eux pour l'accueil et leur sympathie, et cet amour partagé pour le jardin.
Participation : 5 € entièrement reversés à l’association Jardins & Santé.
Laurent GUILLAUMÉ - Photo LG
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