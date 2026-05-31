Victoire du PSG - Plusieurs interpellations hier soir à Chalon-sur-Saône
Publié le 31 Mai 2026 à 08h40
Un incendie a été relevé notamment au square Chabas.
" Des incidents sérieux se sont produits ce soir à la suite de la victoire du PSJ en Ligue des Champions.
Même si la situation n'a rien de comparable en terme de violence aux événements d'il y a un an, il n'en reste pas moins que du mobilier urbain et plusieurs véhicules ont été dégradés et quelques projectiles lancés par des bandes de jeunes sauvages, pour beaucoup mineurs, et dont on se demande bien où sont les parents !!
Depuis notre centre de supervision urbain, nous avons pu suivre la situation pas à pas, le désordre ayant duré trois heures.
Je salue l'engagement de nos policiers municipaux, certains étant volontairement venus en renfort de leurs collègues et des policiers nationaux. Il en est allé de même des gendarmes du PSIG.
Depuis le centre de supervision, grâce à nos caméras, les visages des principaux fauteurs de troubles ont été enregistrés, ce qui a permis plusieurs interpellations. Les images vont également nourrir les enquêtes de police judiciaire qui vont suivre.
Nous avons fait ce qui était en notre pouvoir de faire sur le terrain, même si nous pouvons encore améliorer la coordination entre les deux polices. Mais nous savons tous que la dérive de notre société nous conduit au pire si l'ordre ne revient pas à la tête de l'Etat" a précisé le maire de Chalon sur Saône, à l'issue de la soirée.
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