Faits divers

TRIBUNAL DE CHALON - Région d'Autun : «C’était des armes de famille de mon grand-père. On s’en servait pas, je veux dire» explique le chasseur

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 31 Mai 2026 à 08h38

TRIBUNAL DE CHALON - Région d'Autun : «C’était des armes de famille de mon grand-père. On s’en servait pas, je veux dire» explique le chasseur

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