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De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 07 Juin 2026 à 09h32

De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent

Une pensée chaleureuse à notre Ami.

Luis de Almeida, était de tout ces grands rendez-vous. A Champforgeuil, il répondait toujours présent aux sollicitations de l'association Un Avion, un Enfant, un Rêve pour accompagner les enfants de ses estafettes et notamment sa "Banania". A Mercurey, là aussi, il était présent pour entourer le cortège des conscrits. Merci à Marius et Olivier Goin de perpétuer sa mémoire en assurant par leurs présences ce moment de mémoire.  