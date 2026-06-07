De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent

Luis de Almeida, était de tout ces grands rendez-vous. A Champforgeuil, il répondait toujours présent aux sollicitations de l'association Un Avion, un Enfant, un Rêve pour accompagner les enfants de ses estafettes et notamment sa "Banania". A Mercurey, là aussi, il était présent pour entourer le cortège des conscrits. Merci à Marius et Olivier Goin de perpétuer sa mémoire en assurant par leurs présences ce moment de mémoire.