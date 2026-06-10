Le quartier du Palais de justice embaume ...

Ce mercredi matin, un parfum embaumant nous a séduit, et sans doute vous aussi. Il aura suffi de lever la tête pour constater que les tilleuls jouxtant le Palais de justice sont tous en fleurs. Ceci expliquant cela... Si beaucoup ont oublié les apports du tilleul à la pharmacopée mondiale, l'arbre a de telles propriétés médicinales utilisées depuis des milliers d'années mais les fleurs de tilleul sont très préconisées en parfumerie d'où on extrait le farnésol.