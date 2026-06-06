Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône

Le meurtre de Lyhanna met en évidence l’incapacité de notre système judiciaire à protéger les enfants des prédateurs pédocriminels et criminels. Ce sont les défaillances de notre société dans son intégralité qu’il faut interroger.



10 mois après la plainte d'une petite fille de 10 ans, accompagnée d'examens médico légaux, le suspect est resté libre. Libre d’agresser tous les enfants de son entourage et ce, sans qu'aucune institution, ni adultes ne se montre en capacité de les protéger .



Cette situation s’inscrit dans une logique massive et structurelle, et ne relève pas de simples dysfonctionnements individuels mais participe à un système qui laisse les agresseurs hors d’atteinte de la justice.



Depuis 1986, le Collectif Féministe Contre le Viol documente, à

partir des appels reçus sur ses lignes nationales – les obstacles rencontrés par les victimes pour faire entendre leur voix.



De manière récurrente, les faits d’agressions sexuelles, de tentatives de viol, de viols, sont minimisés, les victimes sont culpabilisées et confrontées à des refus de dépôt de plainte. Elles sont abusivement orientées vers des dépôts de « mains courantes ».



Ces pratiques ne sont ni marginales ni anecdotiques. Elles s’inscrivent

dans une culture institutionnelle qui continue de produire du doute à

l’égard des victimes et de la protection à l’égard des agresseurs.



Elles participent directement aux classements sans suite ultérieurs, en

fragilisant dès l’origine les procédures et en décourageant les

victimes de poursuivre leurs démarches.

Une enfant de 11 ans a disparu et a probablement été assassinée. Cette atrocité était évitable. Lyhanna aurait dû être protégée.



Chaque année en France 160 000 enfants sont agressés sexuellement. Seules 3% des plaintes pour viols sur mineur.es aboutissent à une condamnation. L'impunité est quasi totale et permet à ces violences de se poursuivre.



Nous appelons à un sursaut majeur en France face aux violences commises sur les enfants.



L'affaire de Lyhanna ne doit pas rester un fait divers de plus mais provoquer une révolution de la protection des enfants, un changement de paradigme en donnant réellement la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les couches de la société.



Il faut que nous passions d'une société du doute, du déni, de l'évitement à une société de protection absolue des enfants. Et ce avec une attention particulière accordée à la parole de l’enfant.



Nous considérons le gouvernement actuel responsable du délabrement des dispositifs de protection de l’enfance, responsable de l’absence totale de toute politique de prévention et alerte sur les violences faites aux enfants.



Nous dénonçons le refus de ce gouvernement de mettre en oeuvre les préconisations de la Ciivise, notamment cette recommandation que les plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs soient traitées en priorité et que les victimes soient informées du déroulement de l’enquête.



Nous exigeons que le gouvernement agisse dès maintenant, avec une loi intégrale, accompagnée de moyens pour la mettre en œuvre.

Cette loi intégrale devrait notamment comprendre l'imprescriptibilité des crimes sur mineur·es et la mise en place d'un Conseil de victimes et de survivant·es pour que les violences contre les enfants soient toujours à l’agenda politique.



La session parlementaire extraordinaire annoncée par le Premier ministre doit donner la priorité à ces mesures urgentes pour protéger les enfants.



En outre, la question de la responsabilité de l'État français dans le fonctionnement de son système judiciaire se pose au regard du droit européen qui impose aux États membres de protéger les plus vulnérables contre la torture, les actes dégradants et inhumains.



Avec les organisations de protection de l'enfance, organisations féministes et allié·es, nous serons lundi 8 juin à 19h devant le Tribunal de Justice de Chalon sur Saône pour appeler à la fin de l'impunité et à une indispensable révolution de la protection de l’enfance. Nous le devons à Lyhanna. Nous le devons à tout.es les enfants victimes et à celles et ceux qui pourraient l'être dans un avenir proche.



Pour Le Collectif Enfantiste

Jen Pierre Thielland