Groupama Saint-Marcel devient partenaire de la Vie à Deuche

Cette année, Groupama Saint-Marcel a signé un nouveau partenariat avec le club de 2CV de Saint-Marcel, présidé par M. Ducret Éric.

Groupama a financé 50 plaques qui seront installées sur les voitures lors des événements de La vie à Deuche.

Ce mercredi 3 juin, a eu lieu la remise officielle de ces plaques.

À cette occasion, le directeur de Carrefour Market, M. Ducret Pascal, a financé l’apéritif.

11 2CV étaient présentes sur le parking de Carrefour Market pour le plus grand plaisir des passants !

Ce rassemblement a permis aux passionnés de 2CV de rencontrer l’équipe dynamique de Groupama Saint-Marcel autour d’un moment convivial et festif.



Amandine Cerrone