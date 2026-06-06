L’orchestre à plectres Mandol’in Echo en concert à Saint-Martin de Laives dimanche 14 juin

Après son immense succès le 3 mai dernier lors de son concert de printemps au Clos Bourguignon, l’ensemble à plectres chalonnais Mandol’in Echo est de retour en l’église Saint-Martin de Laives ce dimanche 14 juin à 17 heures, à l’invitation de l’association Les Amis de Saint-Martin.

Pour celles et ceux qui auraient raté le rendez-vous de mai Josiane Blavier et ses amis proposent à nouveau à tous les mélomanes de la grande région chalonnaise - et ils sont nombreux - un voyage musical de l’Espagne à l’Amérique latine avec pour guide le chef d’origine colombienne Rafael Hernandez-Duarte. Avec des étapes en Espagne, au Portugal, à Cuba, au Mexique, et en Argentine.

L’entrée est fixée à 12 €. On peut encore réserver sa place à l’Office de Tourisme « Entre Saône et Grosne » à Sennecey-le-Grand, ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 12h 30 et de 13h 30 à 17 heures (tél : 03.85.44.82.54.).





Gabriel-Henri THEULOT

