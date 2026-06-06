Le RTC, une référence nationale du rugby féminin : un modèle unique qui fait gagner Chalon

Championnes de France, arbitre nationale, effectifs en constante progression : la filière féminine du Rugby Tango Chalonnais continue d'accumuler les succès et s'affirme aujourd'hui comme l'une des références françaises en matière de formation.

Précurseur dans le développement du rugby féminin, le RTC a construit un parcours quasiment unique à l'échelle nationale. De l'école primaire jusqu'au baccalauréat, les jeunes joueuses peuvent bénéficier d'un accompagnement continu grâce au partenariat entre le club, la section sportive du collège Jean Vilar et le Centre d'Entraînement Labellisé FFR du lycée Mathias.



Une organisation rare qui permet aux jeunes Chalonnaises de progresser dans les meilleures conditions et dont les résultats parlent d'eux-mêmes.



Cette saison, les collégiennes de Jean Vilar, toutes licenciées au RTC, ont décroché le titre de championnes de France UNSS Excellence de rugby à XIII et une brillante 5e place au championnat de France Excellence de rugby à XV. Les cadettes du lycée Mathias ont elles aussi terminé 5es du championnat de France UNSS Excellence, en dominant notamment les formations de Dijon et du LOU, deux places fortes du rugby féminin français.

Des performances qui confirment une réalité : la formation chalonnaise n'a rien à envier aux structures des plus grands clubs féminins du pays, régulièrement battus par les équipes du RTC.



La réussite est également individuelle. Emma Denis, ancienne élève de la section sportive Jean Vilar et aujourd'hui pensionnaire du Centre d'Entraînement Labellisé du lycée Mathias, a obtenu cette année la validation d'arbitre UNSS de niveau national, la plus haute distinction scolaire dans ce domaine.



Et l'avenir s'annonce encore plus ambitieux. À la rentrée prochaine, 40 joueuses intégreront la section sportive du collège Jean Vilar et 37 autres poursuivront leur parcours au lycée Mathias. Avec 77 jeunes rugbymennes réunies dans un même cursus d'excellence, le RTC disposera du plus important pôle de formation féminin de Bourgogne-Franche-Comté.



Les objectifs sont déjà fixés : conserver le titre national pour les collégiennes et accéder à l'Élite U18 Féminine FFR pour les lycéennes.



Plus qu'une succession de résultats, le RTC démontre qu'à Chalon-sur-Saône existe désormais une véritable filière d'excellence du rugby féminin, capable d'accompagner les jeunes joueuses jusqu'au plus haut niveau scolaire et sportif.