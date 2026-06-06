Chalon sur Saône
Prêt à partir by Carré Voyages : gros succès pour la seconde édition de l’Apéro des voyageurs
Par Amandine Cerrone
Publié le 06 Juin 2026 à 18h06
L'agence « Prêt à Partir by Carré Voyages », située au 12 Rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône a organisé sa 2ème édition de l’ “Apéro des Voyageurs” ce jeudi 4 juin .
Face au succès du tout premier rendez-vous qui avait eu lieu l’année dernière, juste avant l’été, l'agence a souhaité renouveler l’expérience.
Et on peut dire que les clients ont une nouvelle fois été au rendez-vous !
Le concept : partager un moment convivial autour d’un verre avec les clients fidèles, mais aussi faire connaissance avec de nouveaux voyageurs dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Cette soirée qui va donc devenir un véritable petit rituel annuel est très apprécié des clients.
« C’est un vrai plaisir de pouvoir échanger sur nos souvenirs de voyages, nos envies d’évasion ou encore nos futurs projets » ont déclaré plusieurs clients présents à la soirée.
Ce temps d’échanges a également été l’occasion de présenter le programme “Ambassadeur PAP”, destiné à récompenser les clients ambassadeurs.
Pour en savoir plus sur ce programme ou sur les prochains événements organisés par l’agence de voyage chalonnaise :
03.85.90.90.10
L’équipe " Prêt à Partir" : Bérengère, Amélie et Mariette, remercient chaleureusement toutes les personnes présentes pour leur bonne humeur, leur confiance et leur fidélité.
Amandine Cerrone
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