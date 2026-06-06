Sport
GOLF : Près de quatre-vingts participants et un beau vainqueur à la 5e coupe Côté Optique
Par Gabriel-Henri THEULOT
Publié le 06 Juin 2026 à 18h29
En ce dimanche de Fête des Mères la coupe Côté Optique 2026 a attiré près de quatre-vingts joueurs sur les greens du Golf de la Roseraie.
On aurait certainement battu le record de participation enregistré l’an passé si plusieurs joueurs, et non des moindres, n’étaient pas partis en ce dernier week-end de mai défendre les couleurs chalonnaises aux championnats de France messieurs par équipes au Golf des Chanalets, à Bourg-les-Valence, et au Golf de la Sorelle, à Villette-sur-Ain.
C’est ainsi que Jonathan Bidault n’a pas animé, comme à l’accoutumée, la traditionnelle remise des prix. Aux Chanalets, avec ses coéquipiers de l’équipe 1 Corentin Besse, Gabriel Cattozzo, Sylvain Chenu, Amaury Lavollée, Guilhem Ressiguié et Simon Zacchini, le manager du Golf de la Roseraie est monté en 3e division. De son côté, Hugo Ressiguié, deuxième avec son frère Guilhem de l’édition 2025, n’était pas là non plus. En compagnie de Louka Blanchard, Esteban Castellon, Maxime Deguin et Maxime Guieu, l’élève du pro Laurent Seinger est redescendu en promotion nationale des équipes 2.
Une belle participation néanmoins, qui a réjoui Pauline Clerc, la dynamique responsable de Côté Optique. Si la majorité des joueurs venait de Chalon on notait cependant la présence de visiteurs (Avoise, Mâcon, Méribel, Poursaudes, Prunevelle…).
Bertrand Allègre en réussite
En l’absence de nombreux cadors, la victoire dans cette compétition, disputée en stableford, est revenue à Bertrand Allègre, qui s’est largement imposé face au Mâconnais Thomas Alamelama. Auteur de quatre birdies aux trous n°1, n°10, n°12 et n°13 et en dépit d’un double bogey au trou n°9 le vainqueur a devancé de 6 points son dauphin, handicapé par six bogeys et deux doubles bogeys.
A noter qu’en parallèle s’est déroulé une nouvelle manche des Junior séries, qui a rassemblé un garçon et quatre filles. Signalons également que John Guigue, nouveau vice-président du Grand Chalon, en charge des sports, a rendu visite à ses amis golfeurs au cours de cette belle journée festive et sportive.
Les résultats
1re série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 32 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 43, 2. Faustine Planté (Chalon) 40.
2e série dames : brut : 1. Brigitte Meslin (Chalon) 13 ; net : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 43, 2. Brigitte Meslin (Chalon) 36.
1re série messieurs : brut : 1. Bertrand Allègre (Chalon) 33, 2. Thomas Alamelama (Mâcon) 27 ; net : 1. Bertrand Allègre (Chalon) 46, 2. Jacques Boissard (Chalon) 42, 3. Thomas Alamelama (Mâcon) 40, 4. Dominique Bianco (Chalon) 39, 5. Alain Perrault (Chalon) 38.
2e série messieurs : brut : 1. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 22 ; net : 1. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 43, 2. Didier Moisson (Chalon) 42, 3. Michel Béjot (Chalon) 41, 4. Pierre Guyon (Chalon) 39, 5. Guy Robert (Chalon) 36.
3e série messieurs : brut : 1. Romain Quintois (Chalon) 17 ; net : 1. Hector Lassandre (Chalon) 53, 2. Joseph Choplain (Chalon) 44, 3. Romain Quintois (Chalon) 44, 4. Philippe Nollot (Chalon) 42, 5. Jean-Pierre Martin (Chalon) 40.
Junior séries
Garçons : brut : 1. Paul Royer Manoha (Chalon) 46 ; net : 1. Paul Royer Manoha (Chalon) 23.
Filles : brut : 1. Marina Monterrat (Mâcon) 51 ; net : 1. Marina Monterrat (Mâcon) 27.
Gabriel-Henri THEULOT
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône