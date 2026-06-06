GOLF : Près de quatre-vingts participants et un beau vainqueur à la 5e coupe Côté Optique

On aurait certainement battu le record de participation enregistré l’an passé si plusieurs joueurs, et non des moindres, n’étaient pas partis en ce dernier week-end de mai défendre les couleurs chalonnaises aux championnats de France messieurs par équipes au Golf des Chanalets, à Bourg-les-Valence, et au Golf de la Sorelle, à Villette-sur-Ain.

C’est ainsi que Jonathan Bidault n’a pas animé, comme à l’accoutumée, la traditionnelle remise des prix. Aux Chanalets, avec ses coéquipiers de l’équipe 1 Corentin Besse, Gabriel Cattozzo, Sylvain Chenu, Amaury Lavollée, Guilhem Ressiguié et Simon Zacchini, le manager du Golf de la Roseraie est monté en 3e division. De son côté, Hugo Ressiguié, deuxième avec son frère Guilhem de l’édition 2025, n’était pas là non plus. En compagnie de Louka Blanchard, Esteban Castellon, Maxime Deguin et Maxime Guieu, l’élève du pro Laurent Seinger est redescendu en promotion nationale des équipes 2.

Une belle participation néanmoins, qui a réjoui Pauline Clerc, la dynamique responsable de Côté Optique. Si la majorité des joueurs venait de Chalon on notait cependant la présence de visiteurs (Avoise, Mâcon, Méribel, Poursaudes, Prunevelle…).



Bertrand Allègre en réussite

En l’absence de nombreux cadors, la victoire dans cette compétition, disputée en stableford, est revenue à Bertrand Allègre, qui s’est largement imposé face au Mâconnais Thomas Alamelama. Auteur de quatre birdies aux trous n°1, n°10, n°12 et n°13 et en dépit d’un double bogey au trou n°9 le vainqueur a devancé de 6 points son dauphin, handicapé par six bogeys et deux doubles bogeys.

A noter qu’en parallèle s’est déroulé une nouvelle manche des Junior séries, qui a rassemblé un garçon et quatre filles. Signalons également que John Guigue, nouveau vice-président du Grand Chalon, en charge des sports, a rendu visite à ses amis golfeurs au cours de cette belle journée festive et sportive.



Les résultats

1re série dames : brut : 1. Faustine Planté (Chalon) 32 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 43, 2. Faustine Planté (Chalon) 40.

2e série dames : brut : 1. Brigitte Meslin (Chalon) 13 ; net : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 43, 2. Brigitte Meslin (Chalon) 36.

1re série messieurs : brut : 1. Bertrand Allègre (Chalon) 33, 2. Thomas Alamelama (Mâcon) 27 ; net : 1. Bertrand Allègre (Chalon) 46, 2. Jacques Boissard (Chalon) 42, 3. Thomas Alamelama (Mâcon) 40, 4. Dominique Bianco (Chalon) 39, 5. Alain Perrault (Chalon) 38.

2e série messieurs : brut : 1. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 22 ; net : 1. Jean-Luc Lartaud (Chalon) 43, 2. Didier Moisson (Chalon) 42, 3. Michel Béjot (Chalon) 41, 4. Pierre Guyon (Chalon) 39, 5. Guy Robert (Chalon) 36.

3e série messieurs : brut : 1. Romain Quintois (Chalon) 17 ; net : 1. Hector Lassandre (Chalon) 53, 2. Joseph Choplain (Chalon) 44, 3. Romain Quintois (Chalon) 44, 4. Philippe Nollot (Chalon) 42, 5. Jean-Pierre Martin (Chalon) 40.

Junior séries

Garçons : brut : 1. Paul Royer Manoha (Chalon) 46 ; net : 1. Paul Royer Manoha (Chalon) 23.

Filles : brut : 1. Marina Monterrat (Mâcon) 51 ; net : 1. Marina Monterrat (Mâcon) 27.



Gabriel-Henri THEULOT